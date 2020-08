Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 25 août

"Le Covid a tué", titre ce mardi le JIR, alors que le premier patient réunionnais est décédé de la maladie ce lundi. "L'hôpital sous tension", affiche de son côté le Quotidien. Par Aurélie Hoarau - Publié le Mardi 25 Août 2020 à 07:02 | Lu 386 fois

Santé

"L'épidémie se chronicise et s'accélère", réagit Lionel Calenge, le directeur général du CHU, dans une interview donnée au Quotidien. Dès demain le CHU Sud sera engagé dans la prise en charge des patients Covid, annonce celui-ci.



La campagne de dépistage réalisée après la détection de cinq cas dans le personnel des urgences du CHU Nord a permis de déceler deux nouveaux cas sur les 200 personnes testées. Par ailleurs, une infirmière a également été testées positive au CHU Sud. Elle aurait été contaminée dans le cadre privé.

Société

Alors que l'épidémie s'intensifie, certains professionnels de santé s'inquiètent d'une prochaine pénurie de gants et de surblouses, ainsi que de la spéculation qui s'installe, rapporte le JIR.



Les maires ont rendez-vous avec le préfet ce mardi pour évoquer la situation. Gestion des cas positifs dans les écoles, tests, information sur la circulation du virus... les premiers magistrats espèrent une clarification de la situation.



Social



Faits-divers

Hier, un homme qui se faisait passer pour un Brésilien nommé Fernando Da Silva pour séduire et escroquer ses victimes dénichées via les petites annonces a été condamné à trois ans de prison ferme.



Un individu a été condamné à trois ans de prison et à la révocation d'un sursis de 4 mois pour avoir poussé une jeune femme à sauter du deuxième étage pour échapper à sa violence. Une grève du personnel municipal a été déclenchée par la FAFPTR ce lundi matin. Une cinquantaine de personnes ont manifesté après la série d'arrêtés de la maire annulant 139 titularisations et stagiairisations, lesquelles ont été jugées "illégales" par la préfecture. Juliana M'Doihoma a assuré qu'elle ne cèderait pas.Hier, un homme qui se faisait passer pour un Brésilien nommé Fernando Da Silva pour séduire et escroquer ses victimes dénichées via les petites annonces a été condamné à trois ans de prison ferme.Un individu a été condamné à trois ans de prison et à la révocation d'un sursis de 4 mois pour avoir poussé une jeune femme à sauter du deuxième étage pour échapper à sa violence.





