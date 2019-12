[REVUE DE PRESSE] Mardi 24 décembre 2019

Société



Le dispositif d'encadrement du réveillon de la Saint-Sylvestre est reconduit cette année autour des plages du lagon: plus de 200 gendarmes, agents de sécurité, secouristes et techniciens de nettoyage seront mobilisés. Entre 10 000 et 15 000 fêtards sont attendus le 31, de Boucan à Trou d'Eau.



Un groupe de dyonisiens s'est mobilisé pour sauver un tamarinier centenaire, menacé d'abattage par la mairie. L'arbre, situé à l'angle des rues Sainte-Marie et Montreuil, est déjà sérieusement élagué.