Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 23 octobre

"Une vie derrière les barreaux", titre ce mardi le Quotidien, alors que Casanova Agamemnon joue sa libération vendredi. "À l'aube d'une nouvelle audience qui décidera de sa remise en liberté se pose la question de l'utilité d'une sanction à perpétuité", indique le journal.



"Des crabes inconnus sous le volcan", affiche de son côté, le Journal de l'Ile, relayant une découverte scientifique. "Ils peuplent les tunnels de lave à distance de la mer et jusqu'à 100 m d'altitude !", apprend-on.

Faits-divers

Un ressortissant français a été tué à son domicile lors d'un cambriolage à Madagascar, dans la nuit de vendredi à samedi. Il a reçu une balle en pleine tête.



Un couple a été victime d'une agression homophobe dans un bus le 18 octobre dernier, entre Saint-Denis et Saint-Pierre. Les deux hommes ont été cibles de menaces de mort et d’injures pendant près de deux heures.



Hier soir, à Cilaos, une voiture a fait une sortie de route, terminant dans le fossé. Un accident survenu sur une chaussée rendue glissante par les fortes pluies. Trois personnes ont été blessées, dont une grièvement.

Santé/Société

Alors qu'un vaccin contre la dengue sera prochainement commercialisé, les bénéfices de cette avancée pour La Réunion risquent d'être très limités en raison des caractéristiques et effets secondaires nocif de ce remède. Un ressortissant français a été tué à son domicile lors d'un cambriolage à Madagascar, dans la nuit de vendredi à samedi. Il a reçu une balle en pleine tête.Un couple a été victime d'une agression homophobe dans un bus le 18 octobre dernier, entre Saint-Denis et Saint-Pierre. Les deux hommes ont été cibles de menaces de mort et d’injures pendant près de deux heures.Hier soir, à Cilaos, une voiture a fait une sortie de route, terminant dans le fossé. Un accident survenu sur une chaussée rendue glissante par les fortes pluies. Trois personnes ont été blessées, dont une grièvement.Alors qu'un vaccin contre la dengue sera prochainement commercialisé, les bénéfices de cette avancée pour La Réunion risquent d'être très limités en raison des caractéristiques et effets secondaires nocif de ce remède.



Economie

Les prix reculent en septembre mais augmentent sur l’année, note le dernier rapport de l'Insee. Les prix de la consommation des ménages ont en effet baissé de 0,7% à La Réunion au mois de septembre mais sont en hausse de 2,3% sur l'ensemble de l'année.



"Paris ne nous entend pas", titre le JIR, relayant des propos de Didier Fauchard, président du Medef Réunion. "Si le PLF 2019 et le projet de financement de la Sécurité sociale passent en l'état, le Medef annonce une casse sociale importante et la fragilisation de tout le tissu économique local". "Le juste prix de l'expropriation : 104 ou 2,5 millions ?", questionne le JIR ; "Pour une poignée de millions", titre le Quotidien. Vos deux journaux reviennent sur le sulfureux dossier de l'expropriation des terrains pour l'Ecocité de Cambaie. Le prix des terrains de Patrick Chabrier a été débattu hier devant la Cour d'appel. La décision sera rendue le 25 février prochain.Les prix reculent en septembre mais augmentent sur l’année, note le dernier rapport de l'Insee. Les prix de la consommation des ménages ont en effet baissé de 0,7% à La Réunion au mois de septembre mais sont en hausse de 2,3% sur l'ensemble de l'année."Paris ne nous entend pas", titre le JIR, relayant des propos de Didier Fauchard, président du Medef Réunion. "Si le PLF 2019 et le projet de financement de la Sécurité sociale passent en l'état, le Medef annonce une casse sociale importante et la fragilisation de tout le tissu économique local". Zinfos974 Lu 174 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Lundi 22 octobre [REVUE DE PRESSE] Dimanche 21 octobre 2018