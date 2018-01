Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 23 janvier 2018 Ce matin, vos journaux titrent sur l'avenir du CHU, pour le Quotidien, "Tous derrière le CHU", et sur le système d'alarme anti-crue de la Ravine Saint-Gilles pour le JIR, "Politique de l'autruche ou anticipation des crues?".

Faits divers



Le corps de "Ti Loup", l'homme déclaré disparu le 18 janvier, et qui reposait déjà à la morgue depuis le 16 janvier, sera autopsié ce jour, sur demande du parquet. Les circonstances de son décès sont inconnues, l'examen du corps n'a pas permis de conclure à une mort naturelle.



Deux hommes ont été arrêtés hier alors qu'ils tentaient de faire passer un colis de zamal dans la prison du Port, en le lançant dans l'enceinte. Ils ont été remis en liberté après leur garde à vue, mais l'un d'eux répondra de son acte ce jour en correctionnelle.



Société



Les crues dues au passage de Berguitta auraient pu être anticipées, des systèmes d'alarme existent, l'un d'entre eux est en place à la Ravine Saint-Gilles, et son coût est de 9000 euros par an. Des flashs lumineux étaient visibles en bas de la ravine 3 heures avant la crue.



Les pluies dans le Sud, dues à Ava et Berguitta, devraient entrer dans le top 5 des records de précipitations, selon Météo France. Il est tombé 2 mètres d'eau avec les deux phénomènes météorologiques, alors que pour Hyacinthe elles furent de 2,4 m. Le bilan permettra peut-être de classer le phénomène "catastrophe naturelle".



Politique



La députée Ericka Bareigts a rencontré la secrétaire d'État aux personnes handicapées, afin de lui soumettre des propositions concernant la population réunionnaise, particulièrement touchée par le handicap, du fait d'une grande prévalence du diabète et de l'obésité.



Le député Jean-Hugues Ratenon s'est rendu hier à Météo France au Chaudron, afin de comprendre son fonctionnement et les protocoles d'alerte, au lendemain de la tempête Berguitta.

