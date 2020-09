Revue de presse REVUE DE PRESSE - Mardi 22 septembre

Publié le Mardi 22 Septembre 2020

La destination Réunion bientôt privée de campagne publicitaire ? C’est ce qu’envisage la ministre de l’Écologie et c’est la une du Quotidien ce mardi. Barbara Pompili souhaite interdire les publicités télévisées des produits nocifs pour l’environnement ou la santé, et inclue ainsi les destinations ultra-marines puisque uniquement accessible par avion. Un coup dur pour les professionnels du tourisme qui font encore face aux difficultés de la crise sanitaire.



À la une du Journal de l’Île, « Le débat enflammé sur la 5G » et les incertitudes autour de cette nouvelle technologie alors que les tests se multiplient sur notre territoire. Partisans et opposants s’affronte à coup de polémiques et les fake news se multiplient autour de la 5G sans jamais apporter de réponses concrètes aux interrogations de la population. Le Jir fait donc le point sur ce que l’on sait de la 6G et ce qui reste à être confirmé.





Faits Divers



La Réunion a tremblé ce lundi soir et la secousse a été ressentie aux quatre coins de l’île. C’est aux alentours de 21h que de nombreux Réunionnais ont été surpris par ce séisme de magnitude 4,4 sur l’échelle de Richter. D’origine tectonique, le tremblement de terre a été localisé à 23 kilomètres au nord-ouest de notre île par l’observatoire volcanologique du Piton de La Fournaise comme l’indique la presse écrite.



Les gendarmes de Saint-Paul ont effectué une perquisition au siège social de l’Arar à La Possession hier matin. Cette association de soin à domicile est visée par une enquête préliminaire pour détournement de fonds, ouverte par le parquet de Saint-Denis. Les enquêteurs ont ainsi saisi des documents et des ordinateurs afin de déterminer si un usage frauduleux, servant l’enrichissement personnel de ses cadres dirigeants, a été fait des subventions accordées à l’association.





Agriculture



Le temps trop froid et sec de ces derniers mois a contrarié la montée du nectar des fleurs de letchis, et avec lui, la production de miel. Après une miellée de baies roses déjà décevante en début d’année, celle-ci s’annonce donc tout aussi médiocre, comme l’indique Quotidien. Les apiculteurs s’attendent à une baisse de 50% de leur rendement, ce qui pourrait faire augmenter les prix. Mais une bonne nouvelle se profile également à l’horizon: la lutte contre le varroa, ce parasite mortel pour les abeilles, elle, progresse.





