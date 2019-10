Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 22 octobre 2019

À la une de la presse écrite locale, retour sur la visite d'Emmanuel Macron. A la veille de son arrivée, Saint-Denis est "bunkerisé" titre le Journal de l'île puisque l'accès au Barachois sera "ultra réglementé" durant la visite du chef de l'Etat.



De son côté, Le Quotidien revient sur "l'opération séduction" du locataire de l'Elysée à l'occasion de sa tournée dans l'océan indien. Il est attendu ce mardi à Mayotte où des annonces contre l'immigration clandestine est espérée par la population. "À La Réunion dès demain, c'est sur l'emploi, la vie chère et la crise dans les filières agricoles qu'Emmanuel Macron sera interpellé", écrit le média.

FAITS-DIVERS



Le parquet a décidé hier de faire appel de la relaxe d'Armand Apavou et du Crédit foncier de France pour banqueroute frauduleuse et complicité. Alors que la représentante du ministère public avait requis quatre ans de prison dont deux ferme à l'encontre d'Armand Apavou, les juges avaient estimé que les éléments n'étaient pas assez fiables pour condamner l'entrepreneur réunionnais, âgé de 80 ans.



Un homme âgé d'une cinquantaine d'années est en garde à vue depuis dimanche après l'agression d'un homme jeudi dernier à coups de barre de fer lors d'une veillée funèbre. La victime, Jimmy Stator, est décédée. Lors de sa garde à vue, l'auteur des coups a assuré qu'il souhaitait se défendre des coups de la victime. Il est attendu ce mardi au parquet de Saint-Denis où une mise en examen pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner devrait lui être signifiée.

ÉCONOMIE



"Bruno Le Maire annoncé pour lancer l'éco-technoport": Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, est annoncé ce mercredi pour lancer officiellement le projet d'éco-technoport, "dans sa version terrestre" écrit le média. Ce projet estimé à plus d'un milliard d'euros, verra dans un premier temps sa partie terrestre (on shore) prendre forme pour accueillir notamment une centrale électrique utilisant la différence de température entre l'eau de mer profonde et celle de surface, mais également un entrepôt de ravitaillement et de stockage de gaz naturel liquéfié (GNL). La partie off shore, sur mer, est elle attendue au mieux aux alentours de 2040 selon les prévisions les plus optimistes.



À deux jours de la visite du président Macron, "Solidaires Finances Publiques" ne mâche pas ses mots. Le syndicat a donné une conférence de presse ce lundi pour dénoncer la frilosité de la direction et des décideurs politiques. Officiellement, la fraude fiscale a représenté 67 millions d’euros en 2018 à La Réunion. "C’est un chiffre déjà très important comparé aux autres départements, mais on est très loin de ce qu’on estime", note Magali Billard, secrétaire départementale, le syndicat évaluant le manque à gagner (fraude et évasion) à 500 millions d'euros. Car "La Réunion est un milieu très 'fraudogène', en raison de l’éloignement avec la métropole, de la proximité des paradis fiscaux", pointe-t-elle du doigt. "Et malgré les alertes, rien n'est fait". Pour le délégué régional Pascal Valiamin, notre île serait même "une sorte de paradis fiscal".



SOCIÉTÉ



Le volcan prêt pour une 5e éruption en 2019? Ce scénario n'est pas à exclure... En effet, l'Observatoire volcanologique du piton de la Fournaise a enregistré hier soir aux alentours de 20h une crise sismique, suivie de déformation rapide. L'alerte 1'"éruption probable ou imminente" du Plan Orsec a donc été déclenché dans la foulée par le préfet Jacques Billant. De ce fait, l'accès à l'Enclos est interdit jusqu'à nouvel ordre. NP Lu 423 fois







