Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 22 mai 2018

À la une du Journal de l'île ce mardi, retour sur la messe de Pentecîte qui s'est déroulée hier au Chaudron. Une célébration qui a rassemblé plus de 10 000 personnes, dédiée aux jeunes fidèles, à quelques mois du synode des évêques, "qui évoquera la foi des enfants et adolescents", écrit le JIR.



De son côté, Le Quotidien revient sur l'engorgement des urgences et sur la fiabilité du Samu 974. "Peut-on compter sur le Samu 974 ?" s'interroge le média, qui rapporte dans ses colonnes qu'à La Réunion, "on enregistre de plus en plus d'appels sans qu'une augmentation d'effectifs soit prévue pour y faire face".

FAITS-DIVERS



Pour son coup de couteau samedi soir sur un membre de sa famille, un St-Leusien âgé d'une vingtaine d'années a été mis en examen hier pour meurtre et placé dans la foulée en détention à la maison d'arrêt de St-Pierre. Selon le JIR, le suspect affiche "des troubles mentaux évidents".



L'information est rapportée par le JIR. Les nouvelles motos de l'Escadron départemental de sécurité routière (EDSR), remises il y a un an, "n'ont pratiquement jamais été utilisées". Selon le média, à la suite de deux accidents mortels impliquant un policier et un gendarme en métropole, la décision a été prise par "principe de précaution" de ne pas les utiliser pour le moment. Leur remise en service est prévue en juillet prochain, ajoute le JIR.



SOCIAL



Ce mardi 22 mai est marqué par la grande manifestation des fonctionnaires qui aura lieu dans le chef-lieu. Contrairement à celle du 1er mai, les syndicats ont décidé de défiler ensemble et présenter ainsi un front commun face à la politique gouvernementale.



POLITIQUE



"Jean-Hugues Ratenon appelle à l'insoumission" (JIR). Le député de la 5e circonscription, Jean-Hugues Ratenon, appelle les Réunionnais à la "résistance". Cité par le Journal de l'île, le parlementaire de la France insoumise appelle "en tant que député de la Nation, tous les Réunionnais à descendre dans la rue ce mardi 22 mai 2018". NP Lu 787 fois





