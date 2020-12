Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 22 décembre

Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 22 Décembre 2020

Ivan Hoarau est décédé des suites d’une longue maladie. "La voix de la CGTR s’est éteinte" à la Une du Quotidien qui retrace le parcours du syndicaliste et se remémore aux cotés de ses camarades les combats qu’il a mené.



Le JIR salue également la disparition "d’un homme de convictions et de combats" et titre également sur la nouvelle variante de Covid apparue au Royaume Uni. "L’Europe en panique" pour le journal.

Faits divers



L’homme impliqué dans l’accident de la route survenu samedi à St-Louis devrait être déféré ce mardi. En perdant le contrôle de son véhicule, il a percuté cinq jeunes. Son test d’alcoolémie s’était révélé positif.



Un St-Louisien de 23 ans a, hier, été condamné à 2 mois de prison aménageables pour avoir semé "la terreur dans cinq stations-services", écrit le JIR. L’une d’elles a même dû fermer durant 15 minutes.



Un homme de 35 ans a été renversé dimanche soir sur la route des Plaines dans le secteur du Chemin de Ceinture. La victime alcoolisée a été grièvement blessée aux jambes. Le conducteur du véhicule a pris la fuite.



Politique



Jean-Luc Mélenchon en visite au Port a refusé de prendre position pour les régionales. "L’autodétermination est la règle chez nous", a-t-il rappelé au Quotidien.



Société



"Un Réunionnais surveille le volcan de La Martinique". Le JIR a interviewé Fabrice R. Fontaine directeur et responsable scientifique de l'observatoire volcanologique et sismologique de La Martinique.





