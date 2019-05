Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 21 mai 2019

A compter du 1er janvier 2020-2021, les contenants jetables en plastique seront interdits. Le Quotidien fait le tour des restaurateurs qui ont déjà amorcé le changement. "Les barquettes, c’est fini", à la Une du journal.



"Le lycéen a tout planifié pour la tuer", à la Une du JIR. Un jeune homme de 18 ans a été placé en garde à vue, suspecté de tentatives d’assassinat et de viol. La semaine dernière, il a conduit une de ses camarades de classe dans un hangar désaffecté dans le but de l’assommer, la violer et la tuer. La victime s’en sort en lui faisant entendre raison et a échappé à "un incroyable dessein criminel", note le journal.

Faits divers



L’homme d’affaires, Frédéric Foucque, a passé la nuit en garde à vue. Son directeur de campagne, Christian Clain, et son mandataire financier, Alain Di Ferdinand, se trouvent également dans les locaux de la sureté départementale. En cause: des soupçons d’achat de voix lors des législatives 2017.



L’affaire du pédophile présumé piégé par un lanceur d’alerte, intéresse la justice indique le JIR. L’homme de 65 ans s’est rendu à un rendez-vous dimanche au Tampon, après des échanges sur les réseaux sociaux avec le faux profil d’une fillette, et a été accueilli par deux chasseurs de pédophile.



Les recherches pour retrouver Patrick Lauret se poursuivent du coté de St-Joseph. L’homme de 55 ans, à la santé fragile, a disparu depuis le 15 mai dernier.



Société



Des travaux de dragage du port de St-Gilles se tiendront durant trois semaines. Hier, le chantier a commencé avec le ramassage de centaines d’oursins, indiquent vos deux journaux qui pointent les carcasses de poissons et déchets plastiques jetés à l’entrée du port. N.P Lu 322 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Lundi 20 mai 2019 [REVUE DE PRESSE] Dimanche 19 mai 2019