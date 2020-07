Revue de presse REVUE DE PRESSE Mardi 21 juillet

A la Une du JIR ce mardi, la 5G à La Réunion, dont le lancement est reporté fin 2021. Le Quotidien consacre sa première page au masque obligatoire: "Le nouveau ticket d'entrée". Par B.A - Publié le Mardi 21 Juillet 2020 à 06:02 | Lu 422 fois

Faits divers



Un homme a été condamné hier pour avoir violenté sa femme enceinte, lui lançant une canette à la tête, pour avoir donné un coup de tête à sa belle-soeur, puis pris la route alcoolisé, rapporte la presse écrite. Il était sorti de prison en décembre, mais y retourne pour 15 mois.



Un jeune homme de 22 ans a été condamné hier à 12 mois de prison pour avoir menacé sa mère d'un couteau car elle lui refusait de l'argent. Le jeune homme était en récidive, sa relation à sa mère étant complexe, c'est notamment elle qui touche l'allocation handicapé de son fils, indique le Quotidien.



La cour d'appel a confirmé la saisie d'engins de l'entreprise de Jean-Bernard Caroupaye, indique le JIR. Ils avaient été saisis dans le cadre d'une enquête sur des manquements au code de l'environnement et de l'urbanisme.











Société



L'arrivée de la 5G à La Réunion, prévue cette fin d'année, sera repoussée, notamment du fait d'une étude en cours sur ses effets secondaires éventuels, mais aussi des problèmes diplomatiques entre occident et Chine, autour d'accusations d'espionnage à l'encontre de Huawei, le géant chinois.



Les transporteurs sont en colère, du fait de l'arrêt du chantier de la digue de la NRL. Ils passent à l'action ce matin, bloquant l'hôtel de région et organisant une opération escargot entre Saint-Pierre et la région.

Politique



La nouvelle maire de Saint-Louis Julianna M'Doihoma tenait hier une conférence de presse pour dénoncer l'état des finances de la ville, qu'elle découvre depuis sa prise de fonction, rapporte le JIR. Elle dénonce aussi des titularisations effectuées entre les deux tours des élections municipales, dont elle ne sait comment les financer, les caisses étant vides.



A Saint-André, le conseil municipal fut houleux, hier. Le candidat malheureux Jean-Marie Virapoullé a invectivé le maire élu Joé Bédier quant à ses indemnité de maire, cumulées à celles de la région. Des huées ont salué l'intervention du fils de l'ancien maire.