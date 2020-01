Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 21 janvier 2020 Le Quotidien consacre sa première page à la candidature de Didier Robert aux municipales de St-Denis, annoncée samedi prochain. Le JIR quant à lui titre sur les conséquences de la réforme des retraites sur le salaire des fonctionnaires, qui gagneront moins du fait de la taxation de la surrémunération.

Faits divers



Un sexagénaire, déjà condamné pour violences conjugales, a frappé sa femme avec une pelle le 18 janvier, la blessant légèrement. Il est placé en détention provisoire en attendant son procès en février.



L'homme qui avait tenté d'immoler sa compagne par le feu, l'aspergeant de gasoil devant la gendarmerie de Sainte-Anne dimanche, a hier demandé le renvoi de son jugement en comparution immédiate, du fait de l'absence d'avocat pour cause de mouvement social. Il devrait être jugé fin février, et attendra son jugement en détention provisoire.

Economie



Les fonctionnaires ultra-marins devraient voir leur salaire diminuer, car leur surrémunération sera soumise à cotisations pour la retraite. Cette orientation budgétaire est précisée dans un courrier d'Annick Girardin aux parlementaires locaux qui risque de mettre le feu aux poudres.



La grève des ports en métropole entraîne un début de pénurie en produits frais dans les rayons des supermarchés réunionnais. Un problème amplifié par la grève des dockers de La Réunion depuis vendredi.

Social



L'intersyndicale appelle à manifester ce vendredi, comme en France hexagonale, contre la retraite à points, présentée le même jour en conseil des ministres. Deux manifestations sont organisées, à Saint-Denis et Saint-Pierre.



Les transporteurs de béton ont en grève, pour protester contre la résiliation des contrats par Holcim, qui a décidé de passer par un appel d'offres. La grève est illimitée, les transporteurs bloquent les quatre sites du groupe. B.A Lu 545 fois







