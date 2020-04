Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 21 avril

Masques péi en tissu : "Attention, danger", titre le JIR ce mardi alors que les masques produits sur l'île ne peuvent être homologués. "Pour une reprise du travail en toute sécurité, La Réunion devra produire des masques en tissu de qualité et en très grand nombre. Pour le moment, c'est infaisable."



Rentrée scolaire : "Le casse-tête", affiche de son côté le Quotidien. "La reprise des cours le 14 mai reste pleine d'inconnues et inquiète les enseignants, les parents, mais aussi les élus locaux".





Société

Pas de nouveau cas supplémentaire de Covid-19 lors du dernier bilan journalier de la préfecture et de l'ARS. Au total, La Réunion compte 408 cas avérés dont 284 cas importés.



"Il ne faut pas déconfiner plus tôt qu'en métropole" estime le docteur Patrick Gérardin, épidémiologiste au CHU et président du conseil scientifique du Covid-19 à la Réunion, dans des propos relayés par le JIR.



Les consultations se font rares. "La faible affluence en cabinet médical inquiète les médecins. Ces derniers insistent sur l'importance qu'il y a à se faire suivre. Surtout lorsque l'on est confronté à des pathologies lourdes", lit-on dans le JIR. Pas de nouveau cas supplémentaire de Covid-19 lors du dernier bilan journalier de la préfecture et de l'ARS. Au total, La Réunion compte 408 cas avérés dont 284 cas importés."Il ne faut pas déconfiner plus tôt qu'en métropole" estime le docteur Patrick Gérardin, épidémiologiste au CHU et président du conseil scientifique du Covid-19 à la Réunion, dans des propos relayés par le JIR.Les consultations se font rares. "La faible affluence en cabinet médical inquiète les médecins. Ces derniers insistent sur l'importance qu'il y a à se faire suivre. Surtout lorsque l'on est confronté à des pathologies lourdes", lit-on dans le JIR.

Economie

"Reprise amère pour le petit commerce", titre le Quotidien alors qu'à partir du 11 mai, les commerces "non essentiels" pourront rouvrir. "Les petits commerçants joueront majoritairement le jeu mais se s'attendent pas à voir beaucoup de clients dans les premières semaines". Ils en appellent à l'aide de l'Etat.

Faits-divers

Un homme suspecté de viol sur personne vulnérable sera présenté à la justice ce jeudi à Saint-Denis, en vue de l'ouverture d'une information judiciaire, indique le Quotidien.



Des dizaines de poissons morts, des tilapias, ont été découverts à l'Etang du Gol depuis le week-end dernier. En cause, le cordon dunaire, rompu en janvier dernier, qui ne s'est toujours pas reconstitué naturellement. "Reprise amère pour le petit commerce", titre le Quotidien alors qu'à partir du 11 mai, les commerces "non essentiels" pourront rouvrir. "Les petits commerçants joueront majoritairement le jeu mais se s'attendent pas à voir beaucoup de clients dans les premières semaines". Ils en appellent à l'aide de l'Etat. Nicolas Payet Lu 258 fois







Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Lundi 20 avril [Revue de presse] Dimanche 19 avril 2020