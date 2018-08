Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 21 août

"Il se dégonfle". Le JIR consacre ce mardi sa Une à Thierry Robert, entendu hier à la caserne Vérines pour provocation à la haine raciale. "Entendu hier par les gendarmes, Thierry Robert a fui ses responsabilités…"



"L'offre de la dernière chance", affiche de son côté le Quotidien. "La filiale de la caisse des dépôts a déposé une offre pour la reprise de 2500 logements. L'avenir des sociétés d'Armand Apavou est suspendu à la décision de la Cour d'appel rendue demain".

Faits-divers

Le sexagénaire qui a tiré sur son neveu samedi au Petit Tampon a été mis en examen pour tentative de meurtre et incarcéré. Le mise en cause assure que le coup est parti par erreur. La victime est toujours dans un état critique.



Philippe Ganty, le professeur d'anglais qui a entretenu une relation avec son élève, sera jugé aujourd'hui. Il encourt cinq ans de prison et une lourde amande, indique le Quotidien.

Société Le nouveau sous-préfet de Saint-Pierre, Lucien Giudicelli, a pris ses fonctions ce lundi matin. Âgé de 41 ans, Lucien Giudicelli est originaire de Corse et arrive de Dax, où il exerçait ces mêmes fonctions.





Un petit requin a été pêché dans le port de Saint-Gilles, lit-on dans le Quotidien. Le squale rejoint celui capturé aux abords de la NRL.

Economie

"Edena a puisé deux fois plus d'eau qu'autorisé pendant 3 ans", apprend-on dans le dossier Eco du JIR. "Depuis 2015, Edena a consciemment doublé ses prélèvements d'eau dans deux sources de Mafate sans en informer la préfecture. L'entreprise se justifie par l'augmentation de la demande du marché".



Les prix ont augmenté de 0,5% en juillet selon l'Insee. Sur un an, la progression est du même niveau qu'en métropole, de 2,3%. Santé

"Mieux comprendre la maladie pour mieux agir". ne Quotidien s'intéresse à la troisième maison du cœur Alzheimer, qui doit ouvrir ses portes en 2019 à Saint-Pierre.





