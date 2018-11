Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 20 novembre

" Quelle sortie de crise ?" c'est la question qui fait la une de la version numérique du Quotidien ce matin. Le journal n'a pas imprimé son tabloïd aujourd'hui suite aux mouvements de manifestation, idem pour le Journal de l'île qui ne publie pas de version numérique ce mardi.

Le Quotidien revient sur les évènements de la journée d'hier : les différents barrages, la prise d'assaut de la Région, les interventions des forces de l'ordre, et enfin les débordements nombreux de la nuit. Pour le Quotidien les autorités sont dépassées, et attendent impatiemment les renforts. La préfecture annonce une réponse pénale pour les émeutiers, certains seront jugés aujourd'hui en comparution immédiate.



Faits Divers

La nuit a encore été le théâtre de pillages et d'échauffourées. Notamment à Saint-Denis où de nombreux commerces ont été la cible des émeutiers: le SimplyMarket de la Providence, le Score Vauban, Le Quick du Chaudron. Des magasins de téléphonie ou encore des pharmacies ont également été touchées dans les autres communes de l'île, comme l'indiquent nos confrères de Clicanoo.



Société

Les transports scolaires circulant avec beaucoup de difficultés, de nombreuses écoles, collèges et lycée sont fermés aujourd'hui sur toute l'île. Les transports urbains sont également très impactés. Aucune collecte de déchets ne sera garantie pour l'instant. Il est d'ailleurs demandé aux habitants de rentrer leurs poubelles pour éviter qu'elles soient utilisées dans les barrages, comme le rappellent nos confrères de Linfo.re.



