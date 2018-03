Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 20 février

"Une facture de 60 millions", titre Le Quotidien à propos de l'incendie du Maïdo, alors que la Cour d'assises étudiait hier les indemnités réclamées par les victimes de feux allumés par l'ancien pompier professionnel. Verdict le 2 mars.





"Le caïd s'enfuit menottes aux poignets", affiche le JIR. "Jean-Ludovic F., impliqué dans les casses de coffres, a faussé compagnie à son escorte, hier, lors de son arrivée au tribunal. Il a posé un lapin au juge…", peut-on lire.

Faits-divers

Le sexagénaire qui avait été percuté par une voiture dimanche matin sur le Boulevard sud, dans le quartier de la technopole, n’a pas survécu à ses blessures. La conductrice avait expliqué avoir été éblouie par le soleil.





Un grave accident du travail s'est produit ce lundi, dans la zone industrielle du Port. Un ouvrier de la société de construction métallique CMOI a pris une tonne de ferraille sur le pied. La victime de 27 ans a été transportée dans un état grave vers l'hôpital de Bellepierre.



Société

Lors de l'audience solennelle de rentrée du TGI de Saint-Denis, Ie procureur Eric Tufféry a indiqué que la justice saura se montrer ferme vis-à-vis de élus qui se seraient laissés aller à la corruption ou au détournement d'argent public. Un "avertissement", selon le JIR.



La députée Huguette Bello demande une commission d'enquête parlementaire sur la leucose bovine à La Réunion

Economie

Pour prendre en charge les conséquences de Berguitta, une cinquantaine d'entreprises artisanales ont reçu ce lundi une aide financière des mains du président de la Chambre de Métiers.



Santé

Le JIR consacre cinq pages à la Santé ce mardi. "On laisse creuver nos enfants", "Cancer colorectal : une campagne pour plus de dépistage", "Le professeur Pol : un combat sans relâche contre les hépatites virales", ... font partie des titres.





