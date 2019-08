Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 20 août

Le thème de la dépendance des séniors est à la Une du Quotidien qui titre : "Quelle place pour nos gramounes ?" Alors que la part des séniors augmente, le journal fait remarquer qu'ils sont de plus en plus nombreux à être en situation de grande dépendance et de grande dépendance, mais que les structures adaptées offrent trois fois moins de place qu'en métropole.



"Cette loi est profondément sociale", titre le JIR, citant Jean-Michel Blanquer, en visite sur notre île depuis hier. Le ministre de l'Education nationale "s'est appliqué à promouvoir les plus-values de sa réforme, cherchant à convaincre et séduire à chaque rencontre", indique le Journal de l'Ile, qui propose dans ses pages son interview.

Faits-divers

L'autopsie du corps d'Anita Coudéounie a eu lieu ce lundi. L'examen du corps laisse privilégier la thèse accidentelle. Aucune trace suspecte n'a été détectée.



À Saint-Joseph, un conducteur de 39 ans sous l'effet de l'alcool a percuté trois véhicules venant en sens inverse, avant de crever une roue. Heureusement, les dégâts n'ont été que matériel. Il devra s'expliquer devant le tribunal en février prochain.

Société

"Au GDS Réunion, l'image passe avant le sanitaire", titre le JIR. Les salariés et éleveurs souhaitent le départ du président Jérôme Huet, visés par deux plaintes.



À Sainte-Suzanne, la police municipale "s'arme" contre les chiens d'un fusil hypodermique et d'un lance-filet. Des équipement censés lutter contre les chiens dangereux et les meutes. Pour Milit'Activ'974, qui bloque la fourrière de la Cirest depuis plus d'une semaine, sans un plan massif de stérilisation, les captures ne servent qu'à augmenter le nombre d'euthanasies.

Politique

"Jean-Michel Blanquer veut renforcer l'enseignement du créole", lit-on dans le Quotidien. "Le bilinguisme bien enseigné peut être un outil de réussite", a notamment déclaré le ministre, dans des propos relayé par le journal.

Economie

Les fermetures d'entreprises en hausse de 13%. Si Pôle emploi annonçait des créations de postes en progression le mois dernier, l'Iedom constate une hausse des défaillances de sociétés. La Réunion fait d'ailleurs office d'exception en Outre-mer





