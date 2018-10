Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 2 octobre 2018 Ce mardi matin, les deux journaux quotidiens consacrent leur première page à Charles Aznavour. Le chanteur d'origine arménienne est décédé hier à l'âge de 94 ans, il laisse 1200 chansons, dont de nombreuses sont des monuments de la chanson française.

Faits divers



Un homme a fait un malaise fatal hier, sur le parcours de santé du Port. Les secours n'ont pas réussi à le réanimer, malgré l'intervention de passants, qui lui ont prodigué un massage cardiaque.



Au CHU de Saint-Pierre, hier, un homme a été interpellé pour avoir tenté de voler dans un local et menacé de mort une infirmière. Après une interpellation mouvementée, il a été remis en liberté et passera au tribunal prochainement.

Santé



Avec l'arrivée de l'été austral, l'ARS craint une recrudescence de l'épidémie de dengue, voire que le virus devienne endémique. Les conditions météorologiques prévues par Météo France de l'été sont propices à la propagation du virus. Le niveau 4 du plan Orsec est donc maintenu.



La première journée sans alcool se tiendra ce samedi 6 octobre. Ce fléau touche particulièrement l'île, où les alcools forts sont plus consommés qu'en métropole.

Economie



Le département veut lancer un nouvel appel d'offre concernant une exploitation conjointe de l'établissement thermal de Cilaos. Un investisseur chinois n'est pas à exclure, une délégation chinoise ayant visité le Sud et Cilaos en mars dernier.



Ericka Bareigts, dans le cadre de l'examen de la loi PACTE, propose un amendement afin de faciliter le paiement des entreprises prestataires des collectivités locales. Les délais de paiement mettent en difficulté les TPE-PME, la députée propose que la Banque Publique d'Investissement devienne propriétaire des créances via la création d'un fonds dédié.



B.A Lu 364 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Lundi 1er octobre 2018 [REVUE DE PRESSE] Dimanche 30 septembre