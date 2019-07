Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 2 juillet

"Le bon jour d’Agamemnon" titre le Quotidien ce mardi, qui revient sur la libération du plus ancien détenu de France. Casanova Agamemnon devra encore porter un bracelet électronique pendant un an, et n’a pour l’instant le droit de quitter le domicile de son épouse que durant la journée. Il a également l’interdiction de s’exprimer sur les faits qu’ils à l’origine de ses peines de prison.



La coupe de la canne a démarré dans le nord et l’est de l’Île, mais cette saison s’annonce « à haut risque » comme le titre le Journal de l’île : l’Etat ne s’est toujours pas prononcé sur le renouvellement de l’aide de 38 millions d’euros dans le projet de loi finance. Cette menace qui plane sur la filière réunionnaise pourrait même entrainer la fermeture de sucreries.





Fais divers



Un scootériste a percuté hier la fourgonnette d’un boulanger aux abords du GHER à Saint-Benoît. L’homme était encore sous l’emprise de l’alcool un peu avant 7h du matin : 1,6g par litre de sang. Il s’apprêtait pourtant à prendre ses fonctions d’employé municipal comme l’indique le JIR, après avoir fait le trajet depuis Saint-Louis ! L’homme a été pris en charge par les secours pour une fracture à la jambe. Son cousin, également alcoolisé, sera lui embarqué par les gendarmes après s’en être pris à la cargaison du boulanger, raconte la presse écrite.



Le « roi des escrocs » a été condamné hier quatre ans de prison ferme, alors qu’il était absent à sa propre audience pour cause d’hospitalisation comme l’indique la presse écrite. Alors qu’il collectionne les condamnations pour escroquerie, cela ne l’a pas empêché de remettre le couvert après sa sortie de prison en 2018 : le quadragénaire retrouve alors un emploi dans le BTP et se met à réaliser de faux devis et encaisse les acomptes; vole des chèques de l’entreprise voisine, pour un préjudice de près de 11.000 euros.





Société



La préfecture lance une révision du schéma départemental des carrières de 2010, une stratégie pour tenter de débloquer le dossier de la NRL écrit le JIR. Suite au recours qui a permis l’annulation de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de la carrière de Bois-Blanc, le chantier de la digue est au point mort. Et c’est cette carrière qui devrait être intégrée au schéma départemental, mais ma procédure devrait prendre un certain temps et sera soumise à une consultation publique.



La première épreuve du brevet s’est déroulé sans accros ce lundi, malgré le report de l’examen suite à l’épisode de canicule en métropole. Au collège des Mascareignes où s’est rendu Le Quotidien, les absents étaient peu nombreux. La Réunion et Mayotte étaient les deux seules académies d’outre-mer à s’être calquées sur la métropole dans ce changement de dates. Les élèves auront accès aux résultats dès le 10 juillet. Charlotte Molina Lu 103 fois





