Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 2 janvier 2018 Le Quotidien revient en images sur le réveillon du Nouvel An. Entre 15 000 et 20 000 personnes se sont rassemblées sur les plages de l’Ouest. "Lanternes magiques", à la Une du journal.



"Elisez le plus beau marché de La Réunion". Le Journal de l’ile consacre sa Une au concours lancé en partenariat avec TF1. L’interview du journaliste, Jean-Pierre Pernaut, à l’initiative du concours, est à retrouver dans les colonnes du journal.

Faits-divers

Deux individus ont, hier, été mis en examen pour homicide volontaire. Ils sont suspectés d’être impliqués dans le drame qui s’est joué vendredi dernier à Bras Fusil. Un homme de 43 ans est décédé des suites de ses blessures. Les deux mis en cause, des beaux-frères, l’ont roué de coups l’accusant d’avoir volé la carte bleue de leur belle-mère.



Le jeune homme qui a poignardé son ex-compagne à l’Etang-salé vendredi dernier, a hier été mis en examen pour tentative d’assassinat, indiquent vos deux journaux. Ce n’était pas la première fois que cet homme de 26 ans s’en prenait à la mère de son enfant. Son placement en détention a également été ordonné.



La première journée de l’année a été marquée par deux accidents mortels, souligne la presse écrite. Un motard de 25 ans est décédé lundi matin à la Rivière St-Louis. Plus tôt dans la matinée, un autre motard a perdu le contrôle de son véhicule lors d’un rodéo sauvage au Port.

Société



Les photos des premières naissances de l’année sont à retrouver dans vos deux journaux. Parmi ces bébés de la Saint-Sylvestre, "Saël, né à la station service", note le JIR.



Politique



Le député Jean-Hugues Ratenon a fait un point d'étape hier. "L'occasion de tacler les manœuvres politiques de la récente élection de Cyrille Melchior au Département", écrit le JIR. "Décalage et cynisme de la classe politique" selon Ratenon qui appelle à "amplifier le dégagisme" pour le Quotidien.





