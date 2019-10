Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 1er octobre

Les obsèques de Jacques Chirac sont à la une des deux journaux ce mardi. "Hommage recueillement et nostalgie", "La France lui dit adieu", titrent respectivement le Journal de l’Île et le Quotidien



Un hommage a notamment été rendu au Jardin de l’Etat à Saint-Denis, où étaient réunis près de 200 personnes dont plusieurs personnalités politiques. En métropole, ce sont 2000 invités, venus du monde entier qui ont rendu hommage à l’ancien président de La République à Saint-Sulpice à Paris.





Faits Divers

Hier s’est déroulé à la cour d’assises le premier jour du procès de Johan Maruejouls, accusé du meurtre de Zyaad Poomin le 29 juin 2017. Le Dyonisien, qui a fait preuve d’un acharnement d’une rare violence sur sa victime, a reconnu les faits, comme l’indique la presse écrite. Sous l’emprise de l’alcool, Johan, déjà condamné pour des faits de violences, aurait « perdu le contrôle » suite à une dispute avec son ami. Le verdict est attendu ce mercredi.



À 26 ans, il frappe sa compagne pour la « cadrer » et écope de 15 mois de prison dont 6 avec sursis. Comme l’explique le Quotidien, c’est le reflet de la jeune femme dans le miroir, couverte de bleus sur le corps et le visage, qui agit comme un électrochoc et la pousse à mettre un terme à cette relation toxique. Ces traces, sont les marques des derniers coups qu’il lui à portée en sortant d’une soirée chez des amis il y a quelques jours.





Société

Les transporteurs de roches du chantier de la NRL affirment avoir en leur possession un document annonçant l’arrêt prochain du chantier, indique le Quotidien. Après avoir été reçus par le groupe Bouygues-Vinci, ils redoutent un arrêt total alors qu’une trentaine de camions sont déjà immobilisés. Pour eux, les roches mauriciennes ne semblent pas être une alternative viable. Des concertations sont en cours pour définir un mode d’action, aucun blocage des routes n’est pour l’instant envisagé.



XL Airways annule tous ses vols depuis hier, en attendant la décision du tribunal de commerce de Bobigny ce mercredi. Aucune offre ferme de reprise de la compagnie aérienne n’a été reçue par l’administrateur judiciaire pour l’instant. Les appels à l’aide vers Air France notamment n’ont rien donné. Air Austral et Corsair proposent actuellement des tarifs spécifiques pour les voyageurs laissés sur le carreau. Charlotte Molina Lu 383 fois







Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Lundi 30 septembre [REVUE DE PRESSE] Dimanche 29 septembre 2019