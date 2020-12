[REVUE DE PRESSE] Mardi 1er décembre 2020

Le Département de La Réunion annonce le lancement de deux dispositifs pour lutter contre la précarité qui s’est accentuée avec la crise sanitaire. Il s'agit du Chèque d’accompagnement personnalisé alimentaire et hygiène (CAPAH) et du Pass Bien-être en direction des populations les plus précaires. Ces deux actions font partie du Plan de relance économique et sociale qui prévoit près de 500 millions d’euros d’investissement sur 5 ans. Sur le court terme, ce Plan prévoit d’engager 70 millions d’euros afin de répondre à l’urgence socio-économique et sanitaire Jean-Hugues Ratenon annonce qu'il va demander une audience au patron des gendarmes de La Réunion dans les locaux de Saint-Philippe à son arrivée sur l'île. Il "condamne" les images de l'interpellation d'un homme qui se serait déroulée à Saint-Philippe . La personne difficilement maîtrisée se débat alors que trois gendarmes la plaque au sol. Il est important de rappeler que les circonstances et les raisons de l'interpellation ne sont pas connues pour l'instant. "Je condamne fermement cela avec la plus grande fermeté", déclare le député sur sa page Facebook.Jacques Billant, préfet de La Réunion a décidé de reconduire les mesures de lutte contre la COVID19 jusqu’au 15 décembre. Des mesures qui prévoient l'obligation du port du masque pour toutes personnes âgées de 11 ans et plus sur la voie publique lorsqu’elle circule à pied ou encore l’interdiction des rassemblements et activités de plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public notamment les plages, dans les espaces verts, les aires de loisirs les parcs et les jardins municipaux. Les motifs impérieux pour les déplacements en provenance et à destination de La Réunion sont maintenus jusqu’au 15 décembre et ne pourront être levés que si le confinement est lui-même levé en métropole à cette date.