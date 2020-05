Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 19 mai Note: En raison d'un problème technique, l'édition du jour du Journal de l'Île n'a pu être consultée Par Charlotte Molina - Publié le Mardi 19 Mai 2020 à 06:54 | Lu 107 fois

"Plan Hôpital : Les soignants n’y croient pas" titre le Quotidien de ce mardi. Alors que le ministre de la Santé a annoncé dimanche la tenue d’un grand plan d’action pour l’hôpital suite à la crise sanitaire, les soignants se montrent méfiants face à aux annonces du gouvernement. Un préavis de grève illimitée est d’ores et déjà relancé dès le 25 mai prochain au CHU de La Réunion, en attendant d’obtenir plus de précisions.





Faits Divers



Un trafic de stupéfiant au sein du centre pénitentiaire de Domenjod a été démantelé par la sureté départementale avec l’interpellation de deux individus hier. C’est un détenu qui serait à la tête de cette petite organisation reposant sur l’envoi de colis suspects par-delà les murs de la prison en raison de la fermeture des parloirs. À l’intérieur, les gardiens ont parfois retrouvé de la cocaïne, du zamal ou encore des téléphones et des cartes sim. Le détenu soupçonné a lui aussi été placé en garde à vue alors qu’il devait sortir de prison jeudi prochain, comme l’indique le Quotidien.





Des coups de feu ont résonné dans le quartier du Butor hier matin suite à une dispute entre voisins. Une habitante reprochait à un autre résident d’être violent avec sa compagne. Le ton est rapidement monté au point que l’homme a sorti une arme et a tiré sans faire de blessés. Le tireur a immédiatement pris la fuite et est toujours recherché par les forces de l’ordre. Quant à l’arme utilisée, les premiers éléments de l’enquête indiquent qu’il s’agirait d’un gom cogne, selon nos confrères du Quotidien.





Société



Six parlementaires réunionnais interpellent le gouvernement sur l’assouplissement à venir des règles de la quatorzaine à l’arrivée à La Réunion. Les députés Ericka Bareigts, Nathalie Bassire, Huguette Bello, Jean-Hugues Rateron et la sénatrice Viviane Malet alertent sur les conséquences d’un placement en quatorzaine à domicile, qui pourrait selon eux accroitre les risques de nouveaux cas de Covid-19. Ils proposent ainsi d’autres solutions pour mieux contrôler les voyageurs, tels que des tests de dépistage au départ de métropole, un deuxième 48 après l’arrivée et un dernier à la fin de la quatorzaine, comme l’indique le Quotidien.





