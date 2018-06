Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 19 juin

"Les deux autres l'ont lâchement abandonné", titre le JIR ce mardi, relayant les propos de Delphine Caizergues, la mère de Mathieu, le gendarme mobile disparu l'an dernier au Maïdo. "Après avoir enfin pu consulter le dossier d'enquête, les parents du gendarme se livrent", annonce le JIR, consacrant quatre pages à cette affaire.



"Le bac sans le stress", affiche de son côté le Quotidien. "Coup d'envoi plutôt détendu hier avec le lancement de l'épreuve de philo. Le taux élevé de réussite à cet examen pourrait expliquer cette apparente décontraction".

Faits-divers

Une découverte macabre a été faite par un promeneur hier, à Sainte-Marie, au fond de la ravine Bachelier. Il s'agit du corps d'un homme de 48 ans qui habitait non loin des lieux du drame.





L'homme atteint d'une balle ce dimanche dans un règlement de compte était hier soir encore dans un état sérieux mais stationnaire. Le supposé tireur et ses proches sont toujours en garde à vue. Politique



"Thierry Robert prié de se taire", lit-on dans le JIR. Le CSA a mis en demeure la radio RSL de cesser son émission où le député intervient deux fois par mois, à ses frais, pour évoquer divers sujets d'actualité.

À Saint-Paul, les changements de nom de plusieurs sites historiques, comme celui de la Grotte des Premiers Français, n'est pas du goût de tous. Cette décision, prise sans concertation, irrite les historiens, les élus de l'opposition mais aussi de la majorité.



Société

"Des thérapies au service du bien-être", lit-on dans le dossier Santé du Quotidien, qui s'intéresse également à la problématique de l'obésité.





L'association Educachou a mis en place un nouvel outil d'aide à la parentalité : "Ecoute parentale". Il s'agit d'un numéro 0692868235 pour écouter les parents qui en ont besoin, fonctionnant 7 j/7 et 24h/24, rapporte le Quotidien. Parents bénévoles, éducateurs, professeurs, aides-soignants et éducateurs soutiennent et orientent. Des émissions télé et radio sont également lancées. N.P Lu 2079 fois





