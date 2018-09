Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 18 septembre

Dialyse Gate "Escroquerie" titre ce matin le JIR, qui poursuit ses révélations sur les surfacturations de l'Association Pour l'Utilisation du Rain Artificiel à La Réunion (AURAR). La plainte de la "sécu"pour escroquerie aurait été confirmée par la CGSS auprès de l'agence de presse métropolitaine Hospimedia; qui évoque ainsi des millions d'euros détournés, issus des remboursements des séances de dialyses.



C'est le kératocône qui fait la une du Quotidien aujourd'hui. Cette maladie peut causer une cécité permanente et touche de plus en plus de monde. C'est un déformation de la cornée, due le plus souvent à des grattements trop intenses, qui est à l'origine de cette pathologie. Les Réunionnais pourraient y être plus sensibles.



Faits Divers



Sorti de prison deux mois plus tôt, Johan 25 ans, est à nouveau condamné pour des violences sur sa conjointe et son enfant de 3 ans relate la presse écrite. Jugé en comparution immédiate hier, son avocat précise qu'il a été diagnostiqué dépressif à tendances suicidaires pour expliquer son comportement. Le Dyonisien a été placé directement en détention.



Une enquête administrative a été ouverte après le feu de brousailles qui a ravagé une quinzaine d'hectares dans les hauts de La Possession. L'incendie pourrait avoir une origine humaine bien que la thèse criminelle soit écartée comme l'indique le JIR.



Un patient de 25 ans a été pris la main dans le sac dimanche soir, alors qu'il s'était introduit dans la chambre d'une malade pour lui dérober son téléphone portable, comme le relate la presse écrite. Interpellé par un agent de sécurité il comparaîtra prochainement sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Société



La sûreté départementale accueille son nouveau commissaire : Vincent Dariet, 37 ans et originaire d'Oullins dans le Rhône. Depuis le 3 septembre c'est lui qui pilote désormais les enquêtes confiées à la police nationale, aux côtés de son adjoint Eric Fasan comme l'explique le JIR.



A Sainte-Marie, un transporteur occuperait gratuitement un terrain communal depuis près de quatre ans, et provoque la colère de ses voisins. Comme l'explique le JIR, la parcelle devait être "prêtée" pour quelques semaines seulement, mais depuis, Paul Ramaye s'y est installé de manière durable, au point d'y élever des constructions en tôles. Des dizaines de camions y sont stockés, ainsi que des pneus et autres déchets. Les riverains parlent de conditions insalubres et de nuisances énormes. Charlotte Molina Lu 416 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Lundi 17 Septembre [REVUE DE PRESSE] Dimanche 16 septembre