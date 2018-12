Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 18 décembre 2018 A la Une du Quotidien ce matin, un comptable aurait détourné 2 millions d'euros des caisses du lycée hôtelier de Saint-Paul. Le JIR consacre sa première page aux migrants sri-lankais, dont une cinquantaine demande l'asile à la France.

Faits divers



Vendredi soir, un automobiliste de 28 ans a percuté un enfant de 8 ans. Il s'est enquis de l'état du petit, qui s'en sort avec un simple hématome au genou, avant de prendre la fuite. Interpellé par les forces de l'ordre, le fuyard, au casier judiciaire chargé, écope de 6 mois de prison.



Hier, quelques individus ont bloqué l'accès à la route du littoral. Les gendarmes sont intervenus pour les déloger, ils ont essuyé des jets de galets. Deux individus ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils répondront bientôt d'entrave à la circulation et de violences à l'encontre des forces de l'ordre.

Société



Cinquante demandes d'asile ont été déposées hier par les migrants sri-lankais arrivés vendredi à La Réunion. Leurs avocats dénoncent de graves entraves à la demande d'asile de la part des autorités. Les migrants auraient signé des papiers sans en connaître la teneur, renonçant à voir un avocat et à demander l'asile politique.



Le conseil consultatif citoyen promis par la ministre des Outremer devrait voir le jour en février. Des représentants des gilets jaunes ont été reçus hier à la région.

Economie



La crise des gilets jaunes aurait, selon l'IRT, fait perdre pas moins de 20 millions d'euros au secteur du tourisme. Des annulations ont eu lieu, 11 paquebots ont rebroussé chemin, et les restaurants ont dû fermer boutique sous la pression.



L'IEDOM a publié hier les résultats d'une étude sur l'inclusion bancaire. Il en ressort que les Réunionnais ont une préférence pour l'argent liquide, qui limite les incidents de paiement. B.A Lu 499 fois





