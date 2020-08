Revue de presse REVUE DE PRESSE Mardi 18 août 2020

En ce lendemain de rentrée scolaire sous le signe de la crise sanitaire, le Quotidien titre "Drôle de rentrée". Le JIR consacre sa première page au "Rappel à l'ordre" du ministre des Outremer, qui exhorte les Réunionnais à porter un masque et respecter les gestes barrières.

Faits divers



Hier matin, les gendarmes de Saint-Benoît ont empêché le suicide d'un homme désespéré, sur le pont de la rivière de l'Est. L'homme avait une corde autour du cou, attachée à la rambarde. Avec diplomatie, les gendarmes ont dissuadé le malheureux de passer à l'acte, il a été hospitalisé, rapporte le JIR.



Une femme de 48 ans a été condamnée hier à 4 ans de prison dont 2 avec sursis, pour des sévices sur son conjoint. Après plusieurs violences en 2020, elle a, le 14 août dernier, lardé le corps de la victime de coups de couteau. Le conjoint, victime, n'a de cesse de défendre sa compagne alcoolique, mais le tribunal a décidé de mettre un terme aux sévices, rapporte le Quotidien.

Société



La rentrée scolaire s'est déroulée hier en pleine recrudescence des cas avérés de Covid-19. 24 écoles sont restées fermées à St-Denis pour cause de cluster, suivies d'une 25ème hier, en fin de journée: une institutrice est venue donner cours aux petits, alors que son test s'est avéré positif.



A Saint-André, une école privée était fermée hier elle aussi, pour cause de personnel positif au Covid. Le directeur de l'école a pris la décision de fermer son école, contre l'avis de l'inspecteur d'académie, indique le JIR en ses colonnes.

Politique



Le ministre des Outremer Sébastien Lecornu, en visite sur l'île, a exhorté hier les Réunionnais à plus de responsabilité quant à la situation sanitaire, tout en affirmant que l'Etat ne peut pas tout faire. La question de la septaine et du dépistage obligatoires a été évoquée, il n'y a pas répondu pour l'heure, indique le JIR.



Lors d'une rencontre avec les collectivités territoriales, le ministre a annoncé 60 à 100 millions d'euros pour compenser les pertes fiscales des collectivités, en lien avec le confinement, rapporte la presse écrite.