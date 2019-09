Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 17 septembre 2019 A la Une du Quotidien, "La guerre des prix" liée au rachat de Vindémia. Le JIR consacre sa première page à une série d'agressions et de racket au campus de l'université.

Faits divers



Deux mères de famille ont été convoquées au commissariat de police pour avoir laissé leur enfant seul dans la voiture durant leurs courses au centre commercial sacré-coeur au Port. La police souhaite sensibiliser le public à ce sujet, avant le retour des grandes chaleurs.



Trois femmes et deux hommes ont été placés en garde à vue hier à saint-Benoît. Ils sont soupçonnés d'avoir séquestré et battu un homme en mai dernier. Leur garde à vue a été prolongée, une des femmes a commencé à avouer les faits. Leur sort judiciaire sera décidé ce jour.



Economie



Les patrons de Leclerc, Système U et Leader Price se sont unis pour proposer une alternative réunionnaise au rachat de Vindémia par l'Antillais Hayot. Les patrons estiment que cette vente conduirait à un monopole, nocif pour l'économie réunionnaise.



Cbo et la SHLMR ont signé un accord sur la vente de 262 logements, pour un montant de 43,6 millions d'euros. Il s'agit pour la SHLMR d'augmenter l'offre de logements intermédiaires.





Politique



Jean-Hugues Ratenon a reçu le soutien de 6 anciens colistiers de Jeannick Atchama, dans le cadre des municipales à venir à Bras-Panon. Ils reprochent à Jeannick Atchama d'être le candidat de Macron.



Le mouvement identitaire "croire et oser" se lance dans la bataille des municipales. Le leader Alexandre Laï-Kane-Cheong présentera une liste à Sainte-Suzanne. B.A Lu 395 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Lundi 16 septembre 2019 [REVUE DE PRESSE] Dimanche 15 septembre 2019