Revue de presse REVUE DE PRESSE - Mardi 17 novembre

"Les ex-élus doivent rendre l'argent", titre le JIR ce mardi à propos de Saint-Benoit. "Les adjoints de l'ancienne majorité ont touché 126 000 euros d'indemnités jugées illégales par la chambre

régionale des comptes. Ils refusent de rembourser".



"Saint-André à l'heure du couvre-feu", affiche le Quotidien. "Alors que le couvre-feu sera instauré ce soir dans la commune de l'Est, Joé Bédier et son équipe s'apprêtent à distribuer 175.000 masques aux habitants, qui seront fabriqués sur place par l'entreprise RVE. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 17 Novembre 2020 à 06:41 | Lu 244 fois

Santé

"Le CHU a armé 80 lits de réanimation", lit-on dans le JIR. "Avec l'accélération du nombre de patients covid+ pris en charge, le CHU a dû monter en charge : il dispose désormais de 80 lits de réanimation opérationnels. Si la situation se détériorait, il pourrait au maximum disposer de 95 places."



L'ARS et la préfecture ont annoncé ce lundi deux nouveaux décès dus au covid : une personne de plus de 65 ans et une de plus de 70 ans, présentant des comorbidités. La Réunion déplore donc 31 décès lié au virus à ce jour. Le bilan du week-end fait apparaître 280 nouveaux cas positifs, soit une moyenne de 93 cas sur 3 jours.

Faits-divers/société

Un découverte macabre a été faite à proximité de l'EHPAD des Orangers à Saint-Anne, rapporte le Quotidien. Hier, le cadavre n'avait pas été identifié. L'hypothèse d'une mort naturelle est privilégiée.



Le JIR fait le point sur le film "Hold-Up". "Ultra viral sur Internet et promu par des célébrités, le film 'Hold-Up' décline en 2h40 sa thèse selon laquelle une vaste 'manipulation' des gouvernants est à l'œuvre autour du coronavirus. Imitant les codes de l'investigation journalistique, cette vidéo aligne pourtant infox et allégations sans preuves".

Economie

Alors que la majorité des destinations régionales d'Air Austral sont stoppées depuis mars, la compagnie annonce une reprise progressive de ses vols dans la zone océan Indien.



Politique

"A gauche, un programme commun en cours d'élaboration", lit-on dans le Quotidien, à propos des élections régionales et départementales.



"Ces mesures fscales qui concernent les Outre-mer", titre le JIR alors que dans la nuit de vendredi, les députés ont finalisé l'examen en première lecture du projet de loi de finances 2021. "Plusieurs dispositifs fiscaux ont été revus et concernent directement ou indirectement les Outremer. Le texte va désormais faire la navette vers le Sénat avant de revenir à l'Assemblée nationale en vue d'une adoption définitive d'ici fin décembre".

"A gauche, un programme commun en cours d'élaboration", lit-on dans le Quotidien, à propos des élections régionales et départementales.

Le président de la Civis a obtenu hier l'avis positif des six communes adhérentes pour le projet d'outil multifilière RunEva. Seuls les opposants saint-pierrois ont voté contre.





