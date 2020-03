Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 17 mars 2020 A la Une de vos journaux, "Nous sommes en guerre" pour le JIR: le président de la République a annoncé des mesures de confinement dans son allocution hier soir. Le Quotidien titre sur "La fièvre acheteuse": les Réunionnais se sont rué sur les supermarchés, pour s'approvisionner en vue du confinement.

Société



Les déplacements inutiles sont interdits dès midi ce mardi. Seuls sont autorisés les déplacements pour aller travailler, faire des courses, pour la garde des enfants, faire de l'exercice physique mais près du domicile. Une attestation sera nécessaire afin de ne pas être verbalisé (par une amende allant de 38 à 135€) en cas d'infraction, attestation disponible ce mardi sur le site internet mis en place par le gouvernement:



Les accueils physiques des services publics sont fermés, mais des accueils téléphoniques sont mis en place, et les versements des prestations se feront normalement. La CAF, la CGSS, Pôle Emploi sont concernés. La Poste maintient quelques bureaux ouverts, avec un service minimum.



Economie



Les commerces n'étant pas "indispensables à la vie de la Nation" sont fermés, ainsi les activités de loisir et de culture sont-ils fermés: cinémas, musées, salles d'exposition, centres commerciaux, salles de sport et de danse, bibliothèques, restaurants et débits de boissons.



Le Medef et la CPME sont sur le qui-vive pour aider les entreprises touchées par les fermetures. Le chômage technique sera facilité, il pourrait concerner 175 000 personnes sur l'île.



Les supermarchés sont pris d'assaut, les Réunionnais craignant la pénurie alimentaire. Les enseignes incitent leurs clients à n'acheter pas plus que besoin, afin d'éviter les ruptures de stock.







