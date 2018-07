Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 17 juillet

"Communion", titre ce mardi le Journal de l'Ile, qui consacre 16 pages spéciales au football.



De son côté, la Quotidien consacre sa première page au drame qui s'est déroulé hier au Chaudron et affiche : "Une femme meurt poignardée". La victime de 42 ans a été tué par son concubin, qui a tenté de mettre fin à ses jours.

Faits-divers

Nouveau drame sur nos routes. Hier, en milieu de soirée, un quinquagénaire a été mortellement percuté par plusieurs véhicules, sur la quatre-voies de Sainte-Marie.



Téréos réclame 20 000 euros d'astreinte par jour de blocage à deux agriculteurs. L'audience s'est déroulée ce lundi. Le président du tribunal rendra son délibéré aujourd'hui en fin de matinée.



Société

"Une instruction bâclée par l’architecte des Bâtiments de France et la mairie de Saint-Denis" a permis la démolition de la maison Bénard, datant de 1838, "alors que les murs auraient pu être préservés", lit-on dans le JIR.





L’Anse des cascades mettra “30 à 50 ans” pour retrouver son visage, indique le JIR, alors que chantier de sécurisation et de nettoyage du site a débuté ce lundi, trois mois après le passage de Fakir.

Economie

Le Quotidien consacre son dossier du jour à la SPL Energies Réunion. "La tête hors de l'eau grâce à une bouée de sauvetage de la Région", indique le journal.



L'aéroport Roland-Garros a battu un nouveau record en accueillant 1124934 passagers au 1er semestre, soit une progression de 11,1% par rapport à 2017. "Dangers du soleil : Les parents protègent mieux les enfants qu'eux-même", rapporte le Quotidien, relayant le baromètre Cancer 2015 publié hier.L’Anse des cascades mettra “30 à 50 ans” pour retrouver son visage, indique le JIR, alors que chantier de sécurisation et de nettoyage du site a débuté ce lundi, trois mois après le passage de Fakir.Le Quotidien consacre son dossier du jour à la SPL Energies Réunion. "La tête hors de l'eau grâce à une bouée de sauvetage de la Région", indique le journal.L'aéroport Roland-Garros a battu un nouveau record en accueillant 1124934 passagers au 1er semestre, soit une progression de 11,1% par rapport à 2017. N.P Lu 2692 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Lundi 16 juillet [REVUE DE PRESSE] Dimanche 15 juillet 2018