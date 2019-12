[REVUE DE PRESSE] Mardi 17 décembre

Faits-divers



Hier matin, une centaine de gendarmes ont procédé à un coup de flet anti-drogue dans l'Est et l'Ouest du département. Une demi-douzaine d'arrestations ont été réalisées à Saint-André et Saint-Paul, rapporte le JIR.



Les cinq enfants de José Moucaye, l'éleveur retrouvé mort a Saint-André le 22 novembre dernier, se sont retrouvés chez leur avocat. Ils y ont évoqué la piste d'une autre complice et de certains mis en examen.



Economie



L’aéroport, des collectivités et d’autres partenaires privés ont signé un accord pour l’installation d’un pôle aéronautique. L'association "AéroTech.Run.Oi" entend ainsi développer des actions de formation, de maintenance et d'innovation sur le territoire.