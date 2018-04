Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 17 avril

La presse écrite fait ce mardi sa Une sur les opérations des forces de l'ordre qui se sont déroulées hier, dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants.



"Un réseau de trafic de drogue démantelé", titre Le Quotidien. "Le facteur réceptionnait la came", affiche le JIR.

Faits-divers

Une découverte macabre a été faite hier par des randonneurs à Cilaos, au niveau du lieu-dit La Chapelle. Ces derniers ont repêché un corps dans la rivière et tenté de le réanimer en attendant les secours, en vain. Il s'agirait d'un touriste de 57 ans.





Un employé du Burger King doit être jugé en comparution immédiate pour avoir braqué le fast-food dans lequel il est employé. Le jeune homme de 24 ans, qui a reconnu les faits, s'est introduit cagoulé, menaçant au couteau un collègue pour obtenir de l'argent.



Société

Le Salon de la maison fête cette année ses 30 ans. Une édition qui promet des surprises aux 110.000 visiteurs attendus sur cet événement qui se tiendra du 28 avril au 8 mai, au Parc des Expositions (Sainte-Clotilde).



Aussi mécontents qu'inquiets, des parents d'élèves ont bloqué la route de l'école maternelle Célimène (Ravine des Cabris) ce lundi, pour protester contre la présence de rats dans l'établissement scolaire. Une mobilisation qui pourrait se durcir ce mardi, avec le renfort d'autres écoles.

Economie

Dans cette édition du Journal de l'Ile, le "JIR Eco" revient sur l'impôt sur le revenu. "Particuliers et entreprises, on vous dit tout", est-il promis.





"23% de chômage à La Réunion", lit-on dans le Journal de l'Ile, qui détaille ce chiffre avec les résultats de la dernière enquête de l'Insee.





