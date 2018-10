Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 16 octobre

C'est la taxe d'habitation qui fait la une du JIR ce mardi. 150 000 foyers ont vu leur facture se réduire cette année, suite à la réforme du gouvernement. Sauf à Saint-Leu où la commune a décidé une hausse de 22.9% de cette taxe; comme 5800 autres villes en France. De son côté la commune du Port a elle augmenté sa taxe foncière pour compenser la suppression annoncée de la taxe d'habitation.



"Destination centres-villes" titre le Quotidien aujourd'hui, qui revient sur les difficultés que rencontrent les commerces des centres-villes face à la concurrence des centres commerciaux. Alors qu'à Saint-Denis, la mairie a fait le choix de ne plus financer l'association de gestion du centre-ville Karéo; dans d'autres communes comme Saint-Paul ou Saint-Pierre, les managers de centres-villes ont le vent en poupe. Leur objectif : rendre les centres-villes agréables pour attirer les clients.

Faits divers

Le corps d'un sexagénaire a été retrouvé dans le lagon de Saint-Pierre hier après-midi, comme l'indique Le Quotidien. Les secours n'ont pas réussi à le réanimer. Sur place, les techniciens de la police scientifique ont réalisé plusieurs prélèvements pour identifier la victime et déterminer si l'homme est bien décédé suite à une noyade. La thèse du malaise serait privilégiée par les enquêteurs.



Deux jeunes réunionnais en séjour touristique en Andalousie, ont été retrouvé morts dans leur chambre d'hôtel dimanche selon nos confrères du JIR. Âgé d'une vingtaine d'années, le couple a été retrouvé enfermé dans la salle de bain, asphyxiés par les fumées d'un incendie dans la pièce voisine. Il s'agirait vraisemblablement d'un suicide, la piste criminelle a été écartée par les enquêteurs espagnols.



Mercredi 10 octobre, un jeune cycliste âgé de 12 ans décède après avoir été percuté par une voiture à proximité de la gare routière. Les forces de l'ordre sont à la recherche d'un témoin direct de la scène: le conducteur d'un véhicule utilitaire de couleur blanche, stationné dans le carrefour de la rue de Chine et de l'avenue de la Gare, comme l'indique la presse écrite. Toute personne disposant d'informations est invité à contacter la gendarmerie.

Société

Le syndicat SNSPP-Pats a déposé un préavis de grève d'une durée illimitée, après avoir dénoncé des conditions de travail difficiles. Manque d'effectifs, dépouillement des casernes, non-respect des gardes... d'après le syndicat, le SDIS n'aurait jamais connu une telle désorganisation comme l'explique la presse écrite. Le mouvement de grève débutera le 23 octobre prochain devant les locaux de la rue Monthyon à Saint-Denis.



Une offre d'emploi publiée par la direction générale des finances publiques de La Réunion fait polémique: elle propose un poste en service civique avec une rémunération de 1500 euros brut pour un recrutement en métropole, et 724 euros pour un recrutement local indique le JIR. L'administration justifie ce choix en expliquant que la rémunération des services civiques n'est pas un salaire mais une indemnité, une indemnité supplémentaire étant versée aux volontaires dont la résidence principale ne se situe pas dans la collectivité d'affectation.





