Revue de presse REVUE DE PRESSE Mardi 16 juin 2020

A la Une du Quotidien ce matin, tous les élèves attendus lundi prochain à l'école. Le JIR consacre sa première page au déboulonnage des "statues qui fâchent".

Faits divers



Un jeune homme a été condamné hier à 5 ans de prison pour avoir agressé, dans la gare routière de Saint-Benoît, un autre avec un "fish fish", soit une cuillère aiguisée telle un couteau (technique apprise en prison). Le blessé avait été touché à l'omoplate et opéré.



Trois individus ont été mis en examen pour avoir monté une escroquerie au financement de véhicules de luxe. Ils récupéraient les identités de personnes en métropole et achetaient des 4x4, envoyés en Guinée. Le préjudice total s'élève à plus d'un million d'euros, informe le JIR.



Le procès de 4 home-jackers s'est ouvert hier aux assises. La victime avait été ligotée, aspergée d'essence, et forcée à donner le code de sa carte bleue, raconte le Quotidien.





Société



Des travailleurs précaires employés en CDD au Carrefour Canabady durant le confinement, en première ligne face à l'épidémie, se mobilisent pour toucher la prime Covid dont ils sont privés, rapporte le Quotidien.



Le syndicat hospitalier CFCT dénonce les conditions d'attribution de la prime Covid destinée aux soignants. Ils estiment que tous les agents devraient la toucher, ce qui n'est actuellement pas le cas. La prime de 1500 € devrait être versée le 20 juin, rappelle le JIR.



Brigitte Bardot sera jugée le 3 septembre prochain au tribunal correctionnel de Saint-Denis, pour "injures raciales". Elle avait tenu des propos racistes dans une lettre adressée au préfet de La Réunion en mars 2019.









Economie



Le BTP réunionnais a été déçu par l'allocution d'Emmanuel Macron: pas d'annonce d'un plan de relance spécifique pour le secteur, qui a été durement touché par le confinement. Les dommages financiers subis par le secteur du BTP sont inédits depuis 20 ans, rappelle le JIR.



La Sicalait se félicite de l'annonce de l'éradication voulue de la leucose bovine, mais attend un plan de financement des mesures nécessaires, rapporte le Quotidien.



L'Etat a mis la centrale EDF du Port en demeure de revoir certains contrôles, estimés insuffisants, et pour certains pas effectués depuis plus d'un an. La centrale est classée Seveso, rappelle le JIR.