Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 16 janvier

"Berguitta arrive jeudi", titre ce mardi le Quotidien, soulignant que "les Réunionnais se préparent au pire".



"Rencontre avec Berguitta", affiche de son côté le JIR. "Un beau météore que Berguitta, qui est passé hier au stade de cyclone tropical intense, mais devrait se modérer d'un cran demain en redevenant un cyclone tropical tout court, avant de toucher La Réunion plus ou moins directement jeudi".

Faits-divers

L'individu qui est en ce moment au coeur de l’actualité après avoir blessé trois surveillants de prison jeudi dernier dans le Pas-de-Calais aurait été impliqué dans un projet d’action violente envers La Réunion en 2003.





A Saint-Denis, une femme sera jugée ce mardi en comparution immédiate pour avoir poignardé son concubin, suite à une dispute. La victime a été grièvement blessée et a écopé d'une ITT de trente jours.

Société

Pour 15 millions d'euros, le port de Saint-Leu change tout, indique le Journal de l'Ile. "Il sera plus grand et plus attractif pour les professionnels de la mer et le grand public".



Santé



"L'air sous surveillance en 2018", titre le JIR. "Dès la rentrée scolaire de janvier, les crèches, les écoles maternelles et élémentaires vont devoir surveiller leur qualité de l'air intérieur".

Politique

"Fracture ouverte à droite", affiche le Quotidien, rappelant que les propos de "traitres" et "dinosaures" tenus par le président de Région ne cesse d'être commentés.





