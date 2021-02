[REVUE DE PRESSE] Mardi 16 février 2021

Les transporteurs ne s'entendent plus entre eux. Hubert Ponapin, le président du syndicat réunionnais des transporteurs et terrassiers (SRTT) reproche à Jean-Bernard Caroupaye d'avoir obtenu une plus grosse part du marché public mais, au nom de la FNTR, Jean-Gaël Rivière a une autre lecture du problème. A l'entendre, Hubert Ponapin se retrouve isolé pour une raison assez complexe qui incombe à des désaccords entre lui et Didier Hoareau. La première salve judiciaire des parents opposés au port du masque en primaire tombe à l’eau . Le juge des référés du tribunal administratif a rendu son jugement ce lundi. Porté à la connaissance des requérants en fin de journée, il ne signe pas la fin de la contestation. Ce tout nouveau décret vient réparer ce vide. Il a d’une part étendu l’obligation du port du masque (prévue dans le décret du 16 octobre) aux enfants de six ans et plus, et d’autre part, a modifié le décret du 16 octobre pour rendre applicables ces dispositions au département de La Réunion. En clair, le vide juridique dans lequel s’étaient engouffrés les parents d’élèves conseillés par Me Alex Vardin est désormais réparé par le gouvernement au travers de ce nouveau décret.La commune de Sainte-Suzanne a annoncé ce lundi que deux clusters ont été détectés sur son territoire. A ce titre, le maire Maurice Gironcel a dévoilé de nouvelles mesures sanitaires pur tenter de contrôler la propagation de l’épidémie. Ainsi, à compter d’aujourd’hui, le marché forain va subir quelques modifications avec un fléchage qui désignera une entrée et une sortie différenciées, sans oublier les tournées habituelles de la police municipale.