Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 15 mai 2018 La grogne sociale du CHU occupe la grande Une de votre journal de l’Ile, qui titre : "Bras de fer et paralysie de Saint-Denis". Les automobilistes qui ont voulu transiter par Saint-Denis hier en ont eu pour leurs frais. Des heures d’embouteillages les attendaient. "Faute d’accord avec les représentants de l’Etat, le gel de la suppression de l’indexation des primes n’étant pas garanti, les hospitaliers entendent accroître leur pression en multipliant les barrages sur Saint-Denis". Un mardi noir sur nos routes ?



Le Quotidien consacre un dossier à une maladie très connue : l’hypertension. "La tueuse silencieuse, difficilement détectable, touche un tiers des Réunionnais. Avec des conséquences parfois graves et même mortelles. Zoom sur la prévention et le cas particulier des femmes". Pour être tout à fait complet sur le sujet, un article est même consacré aux plantes médicinales réputées efficaces contre l’hypertension. Un dossier à lire sur trois pages dans votre Quotidien.

FAITS DIVERS



Un énième récidiviste du volant a été jugé selon la procédure de la comparution immédiate hier à Saint-Pierre. Vendredi dernier, il avait provoqué un accident alors qu’il était une nouvelle fois ivre, avec 2 grammes dans le sang. Et sans assurance, une habitude chez lui. Heureusement, l’accident n’a pas causé de dommages collatéraux. Il a été condamné à 7 mois de prison ferme.



Le Journal de l’Ile et le Quotidien évoquent le cas de ce trentenaire saint-pierrois cogneur de femme… En l’occurence, sa femme. Alcoolisé, zamalé et amateur de cocktail à l'Artane, l’homme a mis un coup de boule à sa compagne vendredi soir. Une compagne qui portait à ce moment-là son enfant de 8 mois dans les bras, et qui a été légèrement blessé dans l’action. L’homme, déjà condamné à de multiples reprises pour avoir tabassé sa précédente compagne, avait été mis en détention provisoire à la prison de Saint-Pierre ce week end. Mais les choses se sont mal passées pour l’homme de 34 ans. En prison, il aurait été corrigé par des détenus, avant qu’ils tentent de lui retirer son jogging. Son avocat a demandé, en vain hier, la clémence du tribunal. Il a écopé de six mois de prison ferme.

Les secouristes du Peloton de gendarmerie de haute montagne ont embarqué hier, sur les sentiers de La Réunion, une randonneuse de seulement 12 ans, victime d’une entorse à la cheville dans le secteur de Cayenne. Elle a été transportée vers le CHU Bellepierre, rapporte le Quotidien.



SOCIETE



Les démarches administratives se règlent petit à petit pour la famille anglaise endeuillée. La femme et la fille du croisiériste décédé à l’hôpital de Saint-Pierre fin avril a pu avoir des renseignements satisfaisants hier auprès d’une société de pompes funèbres du sud. Le corps de leur mari et père pourra être transféré vers l’île Maurice, avant un rapatriement vers l’aéroport international de Londres. L’aide de l’Ambassade anglaise est également garanti. Reste à déterminer si la contribution financière des Réunionnais, un temps envisagée le week end dernier, devra être engagée. Beng et sa fille Dominique ont pris les services d’un avocat pour éventuellement engager des poursuites contre la compagnie de croisières sur laquelle ils avaient entamé des vacances de rêve dans l’océan Indien.



Le Quotidien braque les projecteurs sur deux pompiers réunionnais qui s’envolent vers la Corée du Sud. Ils devront représenter fièrement leur île en septembre prochain au cours des Jeux mondiaux…des pompiers. Sylvain Wissart, l’un des deux frères, raconte l’entraînement intensif qui est le sien avant cette compétition originale et inconnue du grand public.



OCEAN INDIEN



Journée décisive pour l’avenir de l’île de Mayotte. C’est aujourd’hui que la ministre des Outre-mer doit annoncer le plan de développement qui arrive près de trois mois après les mouvements sociaux de début d’année.

