Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 15 décembre

"Ciel d'enfer", titre le Quotidien ce mardi. "Après des mois de confinement, le ballet incessant des hélicoptères et autres aéronefs a repris dans le cirque. Au grand dam des riverains, qui subissent depuis tant d'années ces pressions sonores."



"Qui veut la peau des radars ?", questionne de son côté le Journal de l'Ile, alors que les actes de vandalisme s'accumulent contre les tourelles nouvelle génération installées sur nos routes. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 15 Décembre 2020 à 06:18 | Lu 221 fois

Faits-divers



"La face cachée des trafics en ligne", lit-on dans le JIR. "À cheval entre légendes urbaines et réalité fondée, le darknet reste aujourd'hui un terrain de jeu particulièrement prisé des e-trafiquants en tout genre. Notre île n'échappe pas au phénomène, avec des saisies régulières de produits stupéfiants envoyés dans de simples colis postaux."



L'auteur du coup de sabre lors d'une rixe aux Camélias (Saint-Denis) survenue dimanche matin a vu sa garde à vue prolongée. Il sera présenté ce matin à la justice. Son adversaire, transporté à l'hôpital car blessé à la tête, était lui aussi muni d'une arme blanche.

Société

Un décès et 103 nouveau cas de Covid-19 ont été recensés par la préfecture et l'ARS en trois jours. De nouvelles opérations de dépistage commencent dès demain à Saint-Benoit.



La commune de Saint-Paul a annoncé le lancement de sa mutuelle communale, avec laquelle elle espère baisser les tarifs de 30 à 60 %, en septembre 2021. Pour l'instant, la mairie est en phase de consultation. Des questionnaires sont envoyés aux foyers.



Pour faire remonter le niveau des élèves, le "plan mathématiques" a été lancé à La Réunion, avec des formations pour les enseignants de primaire et de secondaire. La hausse espérée du niveau est attendue d'ici quatre ou cinq ans.

Economie

La FDSEA a tenu ce samedi son assemblée générale ordinaire. L'occasion de faire le point sur une "année très spéciale" marqué par la pandémie et la sècheresse, rapporte le Quotidien. De quoi faire de cette compagne l'une des plus mauvaises de ces dernières années.



La commission européenne a validé le soutien de 137 millions d'euros apportés par le gouvernement français à Corsair dans le cadre de la recapitalisation de la compagnie.





