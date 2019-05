Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 14 mai 2019

À la une du Quotidien ce mardi, cette immersion de deux journalistes, Edith Bouvier et Céline Martelet, sur les traces des frères Clain à Raqqa (Syrie), ancienne capitale du groupe Etat islamique. Le clan réunionnais avait élu domicile dans le quartier appelé Katanah, "à deux pas de la place Naïm (...) là où chaque fin de semaine, l'Etat islamique appliquait les châtiments prononcés par ses juges: mutilations, exécutions, décapitations", écrit le média.



De son côté, le Journal de l'île revient sur les futures élections européennes. Malgré la crise des gilets jaunes, la liste de la majorité présidentielle continue de bénéficier du soutien d'un "large" soutien de nos élus nous apprend le journal ("Avec Bijoux, Macron séduit encore les élus").

FAITS-DIVERS



L'analyse détaillée de l'attaque mortelle de requin qui a coûté la vie samedi à Kim Mahbouli a été dévoilée hier par le Centre de ressources et d'appui (CRA). Le surfeur de 28 ans est bien décédé des suites d'une attaque d'un requin bouledogue d'environ 2,5 mètres nous apprend ce rapport publié hier soir. Les équipes du CRA ont également relevé au moment de ce drame une houle et une turbidité de l'eau "moyenne".



Des poissons et des anguilles victimes une nouvelle fois de pollution à Sainte-Suzanne. Selon les informations délivrées par le JIR, C'est cette fois ci en amont du canal de dérivation de la rivière Ste-Suzanne, dans le ruisseau Foutac, que plusieurs poissons ont été retrouvés flottants à la surface. L'opposant municipal Daniel Alamélou, met en cause des transporteurs qui occuperaient trois terrains de la Cinor sans autorisation. L'intercommunalité a envoyé trois courriers de sommation en avril aux entreprises concernées pour quitter les lieux.





ECONOMIE



"NRL: un premier surcoût " (Le Quotidien): Ce mardi, un rapport sera présenté en commission permanente aux élus régionaux concernant une réclamation de 378 millions d'euros portée par le groupement Vinci/Bouygues. Des réclamations qui portent uniquement sur le viaduc en mer de 5 400 mètres précise le média. "Est alors évoquée dans ce rapport d'information toute une série de causes comme des 'variations de métrés, de sous-dimensionnement de l'offre, des variations liées à la contexture des sols ou des travaux supplémentaires de phasage", explique le journal du Chaudron.



EDUCATION



L'affaire se réglera devant la Cour administrative d'appel de Paris le 14 mai prochain. Sélectionnée pour remplacer Sudel Fuma après le décès de ce dernier, Virginie Chaillou-Atrous avait vu sa nomination au poste de maître de conférences à l'Université de La Réunion être annulée par le tribunal administratif de Saint-Denis le 22 juin 2017. Suivie du ministère de l'enseignement supérieur, Virgine Chaillou-Atrous avait décidé de faire appel de cette décision.





