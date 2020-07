Revue de presse (REVUE DE PRESSE) Mardi 14 juillet 2020

A la Une du JIR ce jour de fête nationale, l'inquiétude des médecins quant au Covid: "Les médecins en alerte". Le Quotidien titre "Bienvenue sur Air Confusion": cette semaine, les tests à l'entrée à La Réunion ne sont pas encore obligatoires, et c'en est fini de la quarantaine. Par B.A - Publié le Mardi 14 Juillet 2020 à 06:22 | Lu 517 fois

Faits divers



Deux dalons avaient tabassé un jeune homme le 6 mai dernier, avant de lui voler tous ses vêtements tout neufs, le laissant en chaussettes et en sang. Hier, les deux agresseurs, connus des services de police et de justice, ont été sévèrement punis: 4 ans de prison ferme pour l'un, 3 ans dont un avec sursis pour l'autre, rapporte le Quotidien.



Un jeune homme avait, sous l'effet de l'alcool et de l'ecstasy, tenté de dérober une voiture, dans l'enceinte d'une maison familiale. Le père de famille l'en avait empêché, mais le jeune affirmait être au volant de sa propre voiture, raconte le Quotidien. Le jeune homme affirmait hier au tribunal ne pas comprendre comment il était arrivé au volant, ne se souvenant de rien. Celui-ci, implacable, l'a condamné à 2 ans de prison.

Santé



Les médecins sont très inquiets de la situation quant au Covid-19, indique le JIR. La recrudescence des cas, la disparition de la quarantaine et le relâchement général concernant les gestes barrières et le port du masque leur font craindre le pire pour l'île, isolée géographiquement et avec une capacité en réanimation insuffisante.



L'ARS organise les 15 et 17 juillet un dépistage gratuit de la population, via des drives placés sur le marché forain de Saint-Louis, rapporte le JIR. Pour être testés, les citoyens devront se munir de leur carte vitale et d'une pièce d'identité. Les cas positifs devront s'isoler, chez eux.

Société



L'ARS effectue un recensement des "pensions marrons". Sur les 52 recensées, 22 ont fait l'objet d'un contrôle, et 7 ont été épinglées, rapporte le Quotidien. 3 d'entre elles ont été littéralement fermées, pour cause de mise en danger des résidents.



Une centaine d'étudiants en CAP dans une école privée manifestaient hier devant le rectorat, contestant le fait que leurs dossiers ne soient validés, alors que dans le public les évaluations ont été possibles. Le rectorat a réuni en urgence une commission de recours, qui doit évaluer environ 750 dossiers ces prochains jours.





