[REVUE DE PRESSE] Mardi 14 janvier

Mardi 14 janvier

Appliquée dès le 1er janvier 2020, la baisse de l’impôt sur le revenu fait la Une du JIR. A La Réunion, 150 000 foyers devraient être concernés. "Combien allez vous gagner cette année", titre le journal qui a fait les calculs.



"Ça coince toujours", à la Une du Quotidien. Le retrait provisoire de l’âge pivot "ne règle rien", ont répondu les syndicats. Des rassemblements sont prévus ce jeudi à St-Denis et St-Pierre.

Faits divers



Le jeune homme suspecté d’avoir porté des coups de couteau mortels dimanche soir à Miel Vert devrait être déféré devant la justice ce mardi après-midi, indique le Quotidien. L’homme âgé de 21 ans "n’était pas alcoolisé au moment des faits", rapporte le journal.



Dans la nuit de dimanche à lundi, un homme de 38 ans a été poignardé au torse dans la rue à St-Joseph. La discussion entre les deux hommes a dégénéré "sans motif apparent", écrit le JIR. L’agresseur sera jugé le 9 avril prochain.



Les faits datent de 2018 dans un bar à St-Denis. L’homme soupçonné d’avoir frappé à coup de Dodo son ex-belle-soeur sera prochainement convoqué devant le tribunal correctionnel. "Les policiers ont entendu tous les témoins et viennent de procéder à l’audition en garde à vue de l’agresseur".

Société



Les avocats du barreau de St-Denis et St-Pierre se sont, hier, mobilisés devant les tribunaux pour demander le retrait de la réforme des retraites. La grève illimitée et massive, votée depuis vendredi dernier, a été reconduite.

