Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 14 avril 2020 Ce mardi matin, au lendemain de l'annonce présidentielle, vos journaux consacrent leur première page à la date du 11 mai, fin prévue du confinement.

Faits divers



Un incendie s'est déclaré hier soir dans la Zac Foucherolles à Saint-Denis, dans un dépôt de bus, au cours duquel des bus et camions ont été détruits. Les pompiers ont maîtrisé le feu.



Un homme a été interpellé dimanche à Saint-Pierre, pour avoir frappé sa belle-mère, handicapée. Il lui a donné un coup de poing dans l'oeil, car elle l'aurait réveillé, lui causant de multiples fractures. L'homme devrait être présenté à un juge ce mardi.



Une portoise sera jugée le 21 août, pour avoir donné un coup de couteau à son concubin, dimanche, lors d'une dispute.





Société



Emmanuel Macron a annoncé hier la réouverture des écoles le 11 mai, les syndicats d'enseignants se montrent critiques, estimant que les gestes barrières sont impossibles à faire appliquer aux enfants.



Deux nouveaux cas autochtones de Covid-19 ont été annoncés hier à La Réunion, portant le bilan total à 391 personnes infectées, dont 44 soignants et 42 cas sans contact direct avec des cas importés.



Suite à un accord passé entre le rectorat et le département, 4000 tablettes vont être prêtées aux collégiens dépourvus de matériel informatique pour suivre les cours en ligne.

Economie



Les acteurs de la filière agro-alimentaire assurent qu'il n'y a pour l'heure aucun risque de pénurie à La Réunion, malgré le ralentissement mondial du fret.



La fédération du commerce et de la distribution, qui regroupe les principales enseignes alimentaires de l'île, s'engage à bloquer les prix jusqu'à la fin du confinement.



La CGTR dénonce la décision d'ouverture des bureaux de poste, estimant qu'elle est "criminelle et unilatérale". Le syndicat dénonce par ailleurs des "pressions" sur les salariés, afin qu'ils reprennent "massivement le travail".

Nicolas Payet Lu 846 fois







Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Lundi 13 avril 2020 [Revue de presse] Dimanche 12 avril 2020