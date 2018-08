Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 14 août 2018 Le Journal de l’Ile ouvre avec un sujet santé. "Quand la guerre des urologues est déclarée, ce sont les patients qui trinquent", titre le journal. On apprend, dans ce dossier de trois pages, que "les quatre chirurgiens du service urologie du CHU de Bellepierre se livrent une guerre sans merci" depuis deux ans. Un constat auquel est parvenu un rapport de l’Agence régionale de santé.



Le Quotidien nous apprend que le cyberjihadiste Riad Ben Cheikh dénonce son isolement en prison. Détenu au quartier d’isolement de la prison de Domenjod depuis octobre 2017, il conteste la décision de l’administration pénitentiaire. Il attaque l’Etat devant le tribunal administratif.

FAITS DIVERS



Plus spectaculaire que grave. Un motard a chuté lourdement hier sur la quatre voies de Saint-Pierre, à hauteur de Pierrefonds. Il est venu percuter l’arrière d’un véhicule dans lequel se trouvait une famille, rend compte le Quotidien. L’homme de 48 ans s’est blessé à la hanche. Ces dernières semaines, il n’y a pas un jour sans un accident sur cette portion de route, ajoute le Journal de l’Ile.



Les trafiquants de drogue présumés arrêtés en avril dernier à Saint-Pierre et Saint-Denis ont été libérés entre la semaine dernière pour quatre d’entre eux et hier pour un dernier protagoniste. Placés en détention provisoire dans l’attente de leur procès, le juge des libertés a cette fois-ci estimé que leur remise en liberté ne troublerait pas l’avancée de l’enquête, quasiment bouclée, écrit le JIR.



Un Saint-Louisien retombe dans ses travers. Déjà jugé à six reprises pour ce type de faits mêlant menaces sur ses compagnes et sur fond d’alcool, il a récidivé la semaine dernière en se rendant au domicile de son ex, avec qui il est séparé depuis…16 ans. Il venait d’apprendre qu’elle s’était remise avec un autre homme. Jaloux, il a menacé le nouveau compagnon de son ex, le tout sous les yeux de sa propre fille, raconte le JIR.

SOCIETE



Comment rester belle pendant et après la maladie. Prothèses mammaires et capillaires, ainsi que lingerie adaptée, une nouvelle structure en centre ville de Saint-Denis a vu le jour. Elle est portée par Catie Belair, qui est également passée par l’épreuve du cancer. Le portrait de son entreprise est à lire dans le Journal de l’Ile.



Le Quotidien donne la parole à des intermittents du spectacle. Ils font vivre vos concerts, vos spectacles en tout genre et ils sont 589 dans l’île selon un dernier recensement. "C’est sûr que ce type de métier, on ne le fait pas pour l’argent. On le fait par passion", témoigne l’un d’entre eux. La série de témoignages sur la perception de leur régime social, souvent perçu comme précaire, est à découvrir dans le Quotidien.



POLITIQUE



Serge Hoareau a lancé une pétition en ligne pour réclamer le maintien du projet de lycée hôtelier sur sa commune, informe le Quotidien. Rappelons que mardi dernier, les élus de l’Etang-Salé ont émis un avis favorable pour l’implantation de l’infrastructure sur leur territoire, alors qu’il était promis à Petite-Ile ces dernières années.

