[REVUE DE PRESSE] Mardi 12 mai 2020 Le JIR consacre sa première page aux évacuations sanitaires de patients Covid+ en provenance de Mayotte: "La Réunion au secours de Mayotte".

Société



Aucun cas de Covid-19 n'a été confirmé hier à La Réunion, 14 personnes sont traitées au CHU, dont 5 en réanimation. 11 évacuations sanitaires ont eu lieu depuis Mayotte.



Les magasins ont rouvert hier matin, les commerçant se sont équipés de gel hydroalcoolique et de masques, pour accueillir de nouveau des clients qui se sont pressés dans les centre-villes qui ont repris vie en ce jour tant attendu du déconfinement.



Des parents mécontents de la décision des maires de ne pas rouvrir les écoles ont lancé deux pétitions réclamant qu'ils ouvrent les écoles, insistant sur la nécessité de rescolariser notamment les élèves en difficulté.

Economie



La Chambre des métiers et de l'artisanat recense 3000 demandes d'aides suite à la perte d'activité liée au confinement. 9 artisans sur 10 ont fait une demande au fonds de solidarité gouvernement et 7 sur 10 ont demandé d'accéder au fonds de solidarité réunionnaise (région).



Le Medef de La Réunion demande à la région et au préfet l'élaboration d'un plan d'actions pour inciter les Réunionnais à consommer local, afin de relancer l'économie de l'île.