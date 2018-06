Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 12 juin

"Ma fille aurait pu mourir", affiche le JIR, relayant les propos de la maman de Kaylhia, 4 ans, attaquée par un chien du voisinage.





"Au pays du sourire", titre le Quotidien, à propos du spectacle de Marie-Alice Sinaman et "ses deux compères". Un spectacle jugé "hilarant".

Faits-divers

À la Plaine des Cafres, un éleveur a tué des chiens errants, excédé par les attaques sur son élevage. Il indique avoir perdu 80 bêtes dans ces conditions en onze mois.





Une salariée du CHU de Terre-Rouge, à qui sa hiérarchie avait refusé une promotion au profit de deux autres employés, a eu gain de cause devant le tribunal administratif, qui n'a pas eu à statuer sur le fond (le directeur de l'établissement qui a validé la décision n'avait pas de délégation de signature).



Société

La pointe de Langevin (Saint-Joseph) est considéré comme le site le plus austral des départements français et du territoire de l'Union européenne.





Economie

Une grève illimitée a été entamée à la SIDR en raison de la venue du nouvel actionnaire principal. Les grévistes dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail et une gestion faisant primer le financier sur le social.





La nouvelle norme antipollution WLTP va faire "tousser les concessionnaires", lit-on dans le JIR. La norme qui entrera en vigueur le 1er septembre prochain "va avoir des conséquences pour les clients, mais également pour les concessionnaires et importateurs réunionnais", est-il précisé.

Santé

Le JIR s'intéresse au Capri-Sun. Si la boisson est de plus en plus populaire, les nutritionnistes tirent la sonnette d’alarme sur son taux de sucre jugé trop élevé.





