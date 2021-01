Revue de presse REVUE DE PRESSE Mardi 12 janvier 2021

A la Une de vos journaux ce matin, le départ des "anges": "Les anges déchus" pour le Quotidien, "Les anges plient bagage" pour le JIR. Par B.A - Publié le Mardi 12 Janvier 2021 à 06:02 | Lu 178 fois

Faits divers



Les deux candidats et la membre de la production des "anges de la téléréalité" impliqués dans l'altercation survenue dimanche avec le maire de Saint-André ont repris l'avion hier soir, après leur sortie de garde à vue. Le tournage, après avoir été repoussé a été annulé, la production craignant pour la sécurité de l'équipe.



Un jeune portois, qui avait mené une course-poursuite avec des policiers le 1er janvier, a été condamné après avoir proféré des menaces de mort à leur encontre sur internet. Il écope de 12 mois de prison ferme auxquels s'ajoutent la révocation de 4 mois de sursis.



Le réfugié sri-lankais qui avait blessé d'un coup de couteau un compatriote dans le foyer d'hébergement de Saint-Denis a été condamné à 18 mois de prison ferme, il attendra donc la décision quant à sa demande d'asile politique en prison.





Société



Les vaccins contre le Covid-19 devraient, selon le JIR, arriver à La Réunion ce mardi, et la campagne vaccinale devrait commencer vendredi, dans les EHPAD. Les soignants prioritaires ne seraient pas enthousiastes quant à cette vaccination.



112 cas de Covid-19 ont été détectés sur l'île en trois jours, soit 37 cas par jour, qui font remonter le taux d'incidence à 18,6/100 000. 49 patients sont hospitalisés, dont 3 en service de réanimation.



Danilo est passé cette nuit au nord de La Réunion, n'apportant qu'un peu de pluie, car le météore était "en fin de vie", selon Météo France. Un nouveau système dépressionnaire est surveillé à l'Est de La Réunion, qui présente un risque de formation de tempête tropicale modérée.

Economie



Le tribunal de Saint-Denis a prononcé la liquidation de l'entreprise d'Aziz Patel spécialisée dans l'événementiel. Le passif de l'entreprise dépassait les 550 000 euros, et le tribunal a estimé que les perspectives de redressement n'étaient pas démontrées.



Les salariés de TPE seront appelés à voter pour leurs représentants du 22 mars au 4 avril. Des élections qui se dérouleront via internet, des courriers ont été envoyés par l'Etat aux 60 000 salariés réunionnais concernés, leur indiquent leurs identifiants pour ce vote. Un second courrier sera envoyé en mars, avec les codes permettant de voter.