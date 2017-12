Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 12 décembre 2017 À la Une du JIR ce matin, l'affaire de la maison d'Ibrahim et Nassimah Dindar, et à celle du Quotidien, les produits chimiques utilisés en cours dans les collèges et lycées.



Faits divers



L'homme qui avait mordu un policier a été condamné à un an de prison ferme, et à 1500€ de dommages et intérêts. Le policier était intervenu suite au visionnage d'une caméra de surveillance qui montrait le prévenu agressant la jeune femme. Non content de mordre le policier, le prévenu de 33 ans lui a serré les parties intimes.



Deux voleurs de tortues a écopé hier en comparution immédiate de 5 mois de prison avec sursis pour l'un, et de 80 heures de travaux d'intérêt général pour l'autre. Ils avaient volé des fleurs et des tortues dans le jardin d'une Possessionnaise samedi soir.





Société



La région, en soutien avec les salariés d'Arcelor-Mittal menacés d'un plan social, suspend sa subvention à l'entreprise de 475 000€. Par ailleurs, la région s'apprête à aider à la création d'une Société coopérative et participative (Scop) à hauteur de 1,5 millions d'euros si les négociations n'aboutissaient pas.



Suite à l'énième attaque de chiens errants survenue hier, la Casud annonce la création d'une louveterie, habilitée à abattre les chiens errants. Une association d'éleveurs réclame quant à elle une table ronde, et des mesures de stérilisation et d'identification des animaux domestiques.





Economie



Les élèves ingénieurs de l'Esiroi soutiennent la nouvelle filière cacao, apportant des solutions innovantes. À terme, la filière Réunionnaise du cacao serait amenée à exporter des fèves d'une grande qualité.



Air Austral a lancé hier son nouvel uniforme, pour le personnel en vol comme au sol, indique le JIR. 600 personnes ont ainsi reçu la même tenue.



