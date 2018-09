Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 11 septembre

"Une charpente à 8 millions d'euros", affiche ce mardi le Quotidien, à propos d'un conflit entre la GTOI et la Région durant depuis 10 ans. Le journal se demande si "la Région veut réellement faire payer le groupement", qui semble bénéficier "de quelques coups de pouce au sein de la collectivité pour réduire la note" du préjudice de l'affaissement de la charpente du Campus pro de Saint-Pierre.



"À vendre", titre de son côté le Journal de l'Ile. "L'État veut céder ses parts dans le capital de l'aéroport de Saint-Denis de La Réunion. Les groupes ADP (Aéroports de Paris) et Vinci sont sur les rangs".

Fais-divers

Un homme alcoolisé a percuté une femme enceinte avant de prendre la fuite. L'individu a été interpellé et placé en garde à vue. Il devra répondre de ses actes devant la justice. Les jours de la victime ne sont pas en danger.



Le bras de fer entre un ancien pilote et Air Austral s'est poursuivi en appel ce lundi. David Rocher réclame plus de 6 millions d'euros à la compagnie régionale pour harcèlement et discrimination syndicale. La cour rendra sa décision le 10 décembre prochain.

Société

Un atelier pour lutter contre l'illectronisme (manque ou absence de connaissances en informatique) s'est tenu ce lundi à la Cité des Métiers de Saint-Pierre, au profit des demandeurs d'emploi.



"Les Japonais toujours fondus de Bourbon pointu", titre le JIR. "Des représentants de l'entreprise UCC Coffee ont séjourné dans l'île près d'une semaine pour observer la qualité des dernières récoltes, faire des dégustations et acheter du café vert en grande quantité".

Social

Les salariés de Bourbon Bois, au Port, ont démarré hier une grève illimitée. Ils réclament le départ du directeur, contestent le projet de plan social et demandent l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Santé

"Insuffisance cardiaque, une méconnaissance alarmante", lit-on dans le Quotidien, alors que la société française de cardiologie regrette que les signes (essoufflement pendant l'effort ou en position allongée, prise de poids importante et rapide, avec des gonflements des jambes et des pieds, fatigue importante), soient mal connus des Français. Zinfos974 Lu 1323 fois





