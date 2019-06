Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 11 juin 2019 A la Une du JIR ce matin, l'évêque de La Réunion Gilbert Aubry met en garde ses ouailles contre le "ladi lafé" et les faux prophètes. Le Quotidien consacre sa première page à la bataille en vue des municipales de 2020, dans le nord de l'île.

Faits divers



Un exhibitionniste a été arrêté sur une plage de Saint-Gilles hier après-midi. C'est le second cas en ce week-end de Pentecôte, car samedi un anglais avait été pris en flagrant délit. Les deux cinquantenaires seront convoqués ultérieurement au tribunal.



Suite à l'arrestation jeudi dernier d'un dealer en possession de 15kg de zamal, deux interpellations ont eu lieu dans le week-end: un fournisseur chez lequel a été retrouvée la somme de 4000 euros en liquide, et un grossiste des hauts de Saint-Paul.





Société



Plus de 4000 catholiques se sont rendus à la traditionnelle messe de Pentecôte de Monseigneur Aubry. L'évêque, dans son prêche, a mis en garde les fidèles contre le "ladi lafé" et les faux prophètes, allusion au prédicateur David Storm et au prêtre exorciste venu donner des conférences sur l'île.



En écho à l'hommage aux sauveteurs de la SNSM ayant péri en mer aux Sables d'Olonne, un hommage s'est tenu sur le port de Saint-Pierre ce lundi. Le maire de Saint-Pierre, le sous-préfet et le directeur du CROSS étaient présents à cet hommage.

Economie



Le JIR, dans son édition du jour, publie un comparatif des prix des assurances voiture entre La Réunion et la métropole. Des écarts importants sont constatés, les prix sont supérieurs sur l'île de 170 euros en moyenne.



Les ventes de véhicules neufs ont progressé de 4,35% depuis janvier à La Réunion. 13 565 véhicules neufs ont été achetés en ce premier semestre. B.A Lu 475 fois





