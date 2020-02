Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 11 février

La une du Journal de l’Île révèle qu’un pilote et un steward d’Air Austral sont en garde à vue pour les viols présumés de deux hôtesses de l’air. Les faits se seraient dérouté en septembre dernier dans un hôtel à Aix-en-Provence.



Dimitri Payet est à la une du Quotidien qui revient sur la grande forme du footballeur réunionnais. Le Saint-Philippois s’impose au fil des matchs comme un candidat sérieux à l’équipe de France pour l’Euro 2020.





Faits Divers



Ericka Bareigts et Huguette Bello ont finalement été condamnées en appel pour être entrées dans la médiathèque de Saint-Paul accompagnées du collectif citoyen Cimendef. Les deux députées doivent désormais verser 5000 euros de dommage et intérêts à la Région pour violation de domicile par chargé de mission de service public, indique la presse écrite.



Deux salariées de la CINOR ont porté plainte pour harcèlement moral. La première estime avoir été discriminée en raison de son orientation sexuelle avant d’avoir été mise au placard. Même chose pour la deuxième, qui explique à nos confrères de la presse écrite, avoir reçu des menaces, après avoir fait condamner la trésorière de l’association du personnel de la CINOR pour abus de confiance.





Société



Le volcan s’est réveillé pour la première fois de l’année ce lundi : c’est vers 10h50 que l’éruption a débuté sur le flanc Est du Piton de La Fournaise, à 2.000m d’altitude. Hier, la météo n’était pas au rendez-vous pour permettre aux curieux d’apercevoir la lave depuis la route nationale 2.



La grève des avocats contre la réforme des retraite continue, avec une opération coup-de-poing hier : des demandes de mises en liberté ont été déposées en masse pour enrayer la machine judiciaire.



